Оно им надо? В Бишкеке засыхает Ботанический сад

08:44 22.07.2019

22 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Ботанический сад засыхает. Активисты объявили сбор средств для его спасения



Ботанический сад засыхает. Общественный фонд "Инициатива Арча" объявил сбор средств для улучшения ирригации. Об этом сообщается на официальной странице фонда в социальной сети Facebook.



В ОФ отметили, что администрация сада за счет собственных средств пытается сохранить коллекции и обслуживать территорию. К решению проблемы подключили общественные организации и горожан.



"Площадь Ботсада - свыше 150 гектаров. Вода поступает исправно по договору с Аламединским районным управлением водного хозяйства и доходит до участков, где расположены научные лаборатории. Однако система ирригации полностью устарела и не позволяет полноценно поливать сад. Территория заросла сорняками, что также приводит к потерям воды и разрушению ирригации. Огромной проблемой является отсутствие рабочих рук - в Ботсаду на улице Ахунбаева в штате нет рабочих для обслуживания территории", - добавили в фонде.



Для оперативного решения проблемы с поливом сотрудники Ботсада, ОФ "Инициатива Арча" и горожане установили временный шлюз, который позволит усилить поток воды в западную часть сада. Его собрали из подручных материалов за счет собственных средств. Но разрушенная арычная сеть не позволяет довести воду до западной партерной части.

"Мы разработали быстрое техническое решение, которое позволит нам не потерять растения в этом году. Все мероприятия обойдутся в 410 тысяч сомов ($5,9 тысячи)", - заметили в фонде.

В ОФ пояснили, что это временное решение и для реализации полноценного проекта ирригации нужны системные решения, которые требуют государственного финансирования.

Перечислить средства можно на "Элсом" 0777213749.