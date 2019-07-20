"Службу центральных коммуникаций" КазПрезидента возглавил Т.Калиев

08:57 22.07.2019

Назначен директор СЦК при Президенте РК

Им стал Калиев Талгат.



Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений. Распоряжением Президента назначен директор республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, передает Zakon.kz.



- Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, - отмечается в сообщении.



22 июля Токаев постановил создать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в городе Нур-Султане со штатной численностью в 33 единицы.