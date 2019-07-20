Гульнару Каримову увезли из тюрьмы на скорой, - адвокат Манжа

12:14 22.07.2019

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была вывезена на машине скорой помощи из женской колонии в Зангиоте Ташкентской области, где она сейчас отбывает наказание. Об этом сообщил ее адвокат Грегуар Манжа на своей странице в Twitter, передает NUR.KZ.



Как отметил представитель интересов дочери покойного Ислама Каримова, он около 6 часов ждал на проходной женской колонии, когда ему позволят пройти на встречу с клиенткой.



В итоге, свидания не было. При этом Грегуар Манжа утверждает, что с территории тюрьмы общего режима выехало несколько карет скорой помощи.

"Согласно достоверному источнику информации, Каримова была в машине скорой помощи, которая выехала из Зангиоты, пока я ждал снаружи, чтобы навестить ее. Похоже, она даже не знала, что я в Узбекистане", - написал он в соцсети.



В настоящее время адвокат не располагает данными о состоянии здоровья своей подзащитной. По его словам, за последние несколько недель в этой колонии скончались "по крайней мере две женщины".



Напомним, ранее дочь Гульнары Каримовой - Иман, сообщала, что ее маму обвинили в нарушении тюремного режима из-за того, что она не вышла на утреннюю проверку. Однако эти доводы девушка назвала несостоятельными, поскольку в ночь перед этим женщине стало плохо, поднялось давление. Об этом, утверждает внучка первого президента, имеется запись в медицинской карте.



Сейчас идет процесс возврата миллионов долларов из Швейцарии в Узбекистан. Но происходящее с Гульнарой Каримовой в месте заключения, говорит ее дочь, препятствует этому.