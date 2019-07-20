У КазПрезидента новая мимимишная помощница - Аида Б. (фото)

12:46 22.07.2019

Распоряжением Главы государства Балаева Аида Галымовна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



- Назначить Балаеву Аиду Галымовну помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.



Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в Джамбулском районе Алматинской области.



Закончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Учитель русского языка и литературы", Казахский национальный аграрный университет по специальности "Юрист". Кандидат социологических наук.



С 1999 года занимает различные должности на государственной службе, пройдя путь от ведущего специалиста Алматинского областного Управления информации и общественного согласия, возглавляла департаменты внутренней политики в гг. Алматы, Астане, была заместителем акима города Астаны по идеологии и социальным вопросам.



С декабря 2014 года возглавляла Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.



Аиду Галымовну отличает открытый стиль работы. Ее интервью можно найти, как на страницах ведущих республиканских СМИ, так и на популярных интернет-ресурсах, а число ее подписчиков на Facebook и насчитывает более 13 тысяч.



Образование: филология, юриспруденция, кандидат социологических наук



Награждена орденами "Құрмет" и "Парасат".



Трудовой стаж:



1999 г. – ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК.



2002-2004 гг. – начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского Управления информации и общественного согласия, начальник отдела анализа и прогнозирования Управления информации по городу Алматы.



2004-2005 гг. – заместитель начальника Управления информации по городу Алматы.



2005-2006 гг. – первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы.



2006-2008 гг. – директор Департамента внутренней политики города Алматы.



2008-2010 гг. – начальник Управления внутренней политики города Астаны.



2010-2014 гг. – заместитель акима города Астаны.



С декабря 2014 года – заведующая Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан