Сын Казбанкира-афериста Аблязова попал в скандальный список получателей "золотых виз"

12:56 22.07.2019

Сын Аблязова попал в скандальный список получателей "золотых виз"



В Великобритании разгорается скандал вокруг так называемых золотых виз. Британские The Sunday Times и "Четвертый канал" провели журналистское расследование и выяснили, что богатые иностранцы могут получить паспорта Великобритании, не раскрывая полного источника своего богатства, то есть скрыв часть информации о себе от британских властей, пишет Forbes.



Чтобы сделать такой вывод, корреспонденты провели эксперимент, длившийся около трех месяцев. На основе расследования был снят фильм, который выйдет на телеэкраны Туманного Альбиона в понедельник, 22 июля.



Оказалось, что лицам с небезупречным бэкграундом заполучить британскую "золотую визу" помогают посредники в компаниях, оказывающих консультационные услуги при получении инвестиционных виз. Этих советников сняли на скрытую камеру.



Они рассказали работавшему под прикрытием журналисту The Sunday Times, что помогли получить "золотую визу" члену семьи Муамара Каддафи, сыну коррумпированного министра тайского правительства, обвиненному во взятках египтянину, а также гражданину Эритреи, который, возможно, участвовал в сделках с военными Анголы. Кроме того, они помогали миллионерам из Ирана и Ирака, чей бизнес попал под западные санкции. Один из собеседников заявил, что обойти антикоррупционные проверки было "проще простого". Великобритания выдает "золотые визы" бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее двух миллионов фунтов. С 2008 года такой документ получили 11 тысяч человек. Они имеют право жить на территории Великобритании и подавать документы на получение полного гражданства.



Как пишет The Sunday Times, среди тех, кто получил "золотые визы", есть выходцы из постсоветского пространства: Замира Гаджиева - жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева. Она первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств. Российский бизнесмен и информатор по "делу Магнитского" Александр Перепеличный, скончавшийся от внезапной остановки сердца в 2012 году в возрасте 43 лет. Украинский олигарх Геннадий Боголюбов, купивший дом в Лондоне за 62,5 милллиона фунтов. Он обвинялся (вместе с магнатом Игорем Коломойским) в банковских махинациях и целой серии преступных транзакций с участием украинского "ПриватБанка". Сын беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова - Мадияр Аблязов. "27-летний казахстанец заплатил за инвесторскую визу, будучи студентом в 2008 году, используя деньги, подаренные отцом Мухтаром Аблязовым - политиком, который борется с обвинениями в растрате и ненадлежащем управлении миллиардами фунтов банковских активов. Сам Аблязов заявляет, что обвинения против него политически мотивированы", - говорится в статье британской газеты.



В июле 2017 года британская The Guardian сообщала, что Мадияр Аблязов получил британский вид на жительство в 2013 году, подав на инвесторскую визу, для чего его отец Мухтар перевел на его имя в швейцарский банк более одного миллиона фунтов стерлингов.



В субботу, 20 июля, депутат Палаты общин Маргарет Ходж призвала отказаться от такого подхода к выдаче виз. "Мы с распростертыми объятиями пускаем в страну грязные деньги. Мы никогда не будем строить на них британскую экономику", - заявила она. С 2018 года согласно закону о "криминальных финансах" власти Великобритании могут применять к владельцам крупных состояний не из стран ЕС и живущим в Великобритании "запросы о богатстве неясного происхождения". Этот механизм позволяет властям требовать от владельцев состояний объяснить происхождение их активов стоимостью выше 50 тысяч фунтов. В случае, если владельцы не смогут убедить власти в законном происхождении активов, эти активы могут быть арестованы. При этом британские власти пока прибегали к подобному механизму только три раза.