Горе-снайперша Надя Савченко получила на выборах в УкрРаду 8 (восемь) голосов...

13:28 22.07.2019

Надежда Савченко опозорилась на выборах в Раду

Только восемь человек отдали свои голоса за избрание Героя Украины Надежды Савченко на минувших выборах в Раду. Она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области, где прежде воевала против ополченцев, где убила российских журналистов. Народ не поверил "героине", что она желает мира региону.