 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Известный каз-врач Куттымуратов арестован за незаконную трансплантацию органов
14:40 22.07.2019

Известного врача обвинили в изъятии органов: Жена рассказала о его состоянии в СИЗО сегодня,

Супруга известного врача Гани Куттымуратова, которого подозревают в незаконной трансплантации органов, ответила на вопросы корреспондента Tengrinews.kz.Гульшат Дарибаева напомнила, что ее супруг уже третий месяц находится в СИЗО. 19 июля медицинская общественность Казахстана и пациенты Гани Куттымуратова провели пресс-конференцию, где рассказали, что на врача завели уголовное дело по статьям 264, часть 2, "участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", и 116, часть 3, "незаконное изъятие органов и тканей человека", с 1 мая 2019 года. "С того момента, как стало известно, что мы планируем пресс-конференцию, мой супруг был вызван на допрос впервые за три месяца. Подробности я рассказывать не могу. Готовится петиция, которая будет опубликована в ближайшие дни", - рассказала Гульшат Дарибаева.

Она отметила, что пациенты Гани Куттымуратова и медицинские организации просят, чтобы трансплантолога отпустили на время следствия. По ее словам, больным нужно продолжать лечение, которое было назначено ее супругом. Сама Гульшат Дарибаева имеет право встречаться с супругом на правах общественного защитника.Жена заявила, что, несмотря на то что одна из статей звучит как "участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", из медицинских сотрудников задержан только Гани Куттымуратов."Я точно знаю, что из врачей только мой супруг (задержан –прим.). Сегодня после пресс-конференции первый день, пока информации я никакой не получала. Телефона у него нет. Самочувствие нормальное, он держится. Он уверен в своей правоте, поэтому сохраняет спокойствие", - сказала Гульшат Дарибаева.19 июля на пресс-конференции сообщили, что в 2017 году некая иностранная компания заключила договор с руководством Национального научного центра онкологии и трансплантологии корпоративного фонда, где Гани Куттымуратов работал заведующим отделения трансплантации. Тогда проводилась операция по проведению трансплантации почек от живого донора. С момента заключения договора стали поступать иностранные граждане в центр, как доноры, так и реципиенты.Согласно приказу все эти пациенты проходили комиссии, как этические, так и врачебные, и после этого принималось решение о проведении трансплантации. Операции по пересадке почек были успешно проведены, и в последующем пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны и уехали на родину."С иностранными пациентами я не пыталась связаться, у меня нет контактов. И супруг не знает, ему их привозили, он в личный контакт с ними не вступал", - добавила Гульшат Дарибаева.На собрании медицинской общественности сообщили, что в Казахстане около 2500 пациентов нуждаются в пересадке почек, сейчас они находятся в листе ожидания. Из-за инцидента операции не проводятся."Они (врачи - прим.) приостановили из-за того, что обеспокоены ситуацией, переживают за свою работу, наверное, боятся. Если Юрий Пя говорит, что уровень снизился, значит это так. Пока все это дело не завершится, то настороженность (будет)", - сказала Гульшат Дарибаева.Уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД, для его расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа.Гани Куттымуратов - доктор медицинских наук PhD, обладатель международной стипендии "Болашак", 2005-2008 годы. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Казахстана в 2011-2013 годах, врач-трансплантолог высшей категории.Врач принимал участие в организации и проведении изъятия органов впервые в Нур-Султане, когда были изъяты сердце и почки от трупного донора и впервые произведена пересадка сердца в Казахстане в 2012 году.Куттымуратов также организатор и инициатор проведения первой в Казахстане трансплантации поджелудочной железы и почек пациенту с сахарным диабетом в 2016 году. Провел более 340 трансплантаций почек, как от живого, так и от трупного донора. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, законов, регламентирующих трансплантологию в Казахстане.

Источник - tengrinews.kz
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