Вашингтону не так страшна РФ, как КНР, - "НГ"

14:47 22.07.2019

Что стоит за заявлением министра обороны США о необходимости установить полный контроль над всем российским ядерным арсеналом



Недавно утвержденный в должности новый глава Пентагона Марк Эспер заявил, что придерживается линии своего предшественника в отношении оценки главных угроз для США. Во время слушаний в Сенате, на заседании комитета по вооруженным силам, он подчеркнул, что является сторонником взглядов Джима Мэттиса. Последний, как известно, поддерживал жесткую линию поведения по отношению к России и призывал заключить военный договор с Пекином против Москвы. В тон ему директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай. Из чего даже можно сделать вывод, что он верит в возможность начала реальной войны между Россией и США в ближайшие дни. Такие вербальные экзерсисы американского военного руководства больше похожи на словесные маневры, производимые с целью запутать своих потенциальных противников.



Мало того, Эспер во время слушаний пространно рассуждал о необходимости установить полный контроль над всем российским ядерным арсеналом. Что можно квалифицировать как желание неисполнимое. Но он все же предложил путь его решения, заявив, что условия контроля необходимо навязать Москве при продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как сенсационная информация цитируется его высказывание: "Россия модернизирует и расширяет свой активный существующий запас, состоящий из примерно 2000 нестратегических ядерных ракет, которые могут быть размещены на судах, подводных лодках и самолетах, вместе с сухопутными войсками и на перехватчиках противовоздушной и противоракетной обороны. Ни одно из этих вооружений не ограничено ни одним из соглашений о контроле за вооружениями".



По результатам слушаний комитет Сената по вооруженным силам в своем официальном документе опубликовал ответы Эспера на 117 страницах. По информации русской службы "Голоса Америки" слова "Россия" и "российский" встречаются в нем 110 раз, о Китае Эспер вспомнил 74 раза, Иран был упомянут 33 раза, а Северная Корея – только 14 раз. Но в начале главы "Основные вызовы и возможности", где, собственно, речь и идет о главных угрозах для США, в перечислении этих угроз сначала упоминается Китай и лишь затем – Россия.



В главе "Национальная оборонная стратегия – 2018", точно так же каждый раз, когда речь заходит об основных угрозах, первой фигурирует КНР и только далее, через запятую – Российская Федерация. Примечательно также, что в целом американская пресса, обсуждая необходимость форсировать разработку новых вооружений, в том числе и гиперзвукового оружия, в первую очередь пишет о наличии мощного технологически передового арсенала у Китая и лишь затем вскользь говорит о российских "Кинжалах" и "Авангардах".



На страницах National Interest и других американских изданий в первую очередь речь заходит о сравнении боевого потенциала авиации или флота Народной освободительной армии Китая и Пентагона, а Россию поминают в связи с тем, что ее экономика вряд ли выдержит взятый темп перевооружения армии. Подчеркивается, что Москва умело ведет лишь информационную войну. Американская пресса, которая зачастую вещает со слов политической верхушки, в настоящее время много пишет о том, что в производстве новых вооружений Россия сильно буксует и только декларирует их наличие, а на деле довольствуется старыми образцами.



Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что Вашингтон в действительности пересмотрел свой список основных угроз и новым главным врагом, судя по всему, является Китай. Теперь Белому дому предстоит в этом убедить американскую общественность.