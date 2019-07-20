Аркадаг - лечится сам или навещает больную мать в Германии?

15:19 22.07.2019

Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении







Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери. Об этом сообщил "Ленте.ру" источник в политических кругах страны.

" [Президент] не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели", - сказал он.



О том, что мать туркменского лидера находится на лечении в Германии вот уже 10 дней, писало издание "Хроники Туркменистана" со ссылкой на источники. Также сообщалось, что два месяца назад в Ашхабад экстренно прибыла бригада медиков из Турции, в том числе известный анестезиолог, и их визит был связан именно с ухудшением состояния Огулабат Бердымухамедовой.



Ранее 21 июля ряд СМИ со ссылкой на источники в Ашхабаде сообщил о смерти 61-летнего президента Туркменистана. Отмечается, что Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля, при этом на публике он не появлялся с 5 июля. Глава государства также пропустил визит в страну верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Посольство Туркменистана в Москве назвало информацию о смерти президента абсолютной ложью.