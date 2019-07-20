В Анталье мотоциклист убил Народного артиста Узбекистана, дирижера Захида Хакназарова

16:33 22.07.2019

Народный артист Узбекистана, профессор Государственной консерватории Захид Хакназаров был сбит в Анталье мотоциклистом и скончался на месте происшествия, сообщается в соцсетях.



По данным посольства Узбекистана в Турции, он был сбит мотоциклистом на пешеходном переходе. Тело погибшего доставлено из Антальи в г.Стамбул, откуда рейсом "Стамбул-Ташкент" отправлено на родину. Похоронен 21 июля на кладбище Минор.



Узбекская культура с безвременной кончиной Захида Вахидовича Хакназарова – выдающегося деятеля искусства, ведущего дирижера республики, выпускника Московской государственной консерватории имени П.Чайковского - понесло невосполнимую утрату.



До последнего вздоха маэстро отдавал себя просветительской и преподавательской деятельности: его лебединой песнью стало ярчайшее произведение русской классики: исполненная оркестром Молодежной театральной студии Государственной консерватории Пятая симфония П.Чайковского.