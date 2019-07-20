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|Ворухский флагшток.. На таджико-кыргызской границе очередной бой - есть раненые
17:11 22.07.2019
22 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Приграничные конфликты (103)
На границе вновь конфликт. Среди пострадавших есть военнослужащий
В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт между жителями двух стран. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе Кыргызстана.
Уточняется, что инцидент произошел сегодня примерно в 17.20. По данным ГПС, граждане Таджикистана пытались установить флагшток на не описанном участке границы возле надписи "Ворух".
"Со стороны гражданских лиц применено оружие. Пострадал один военнослужащий, у него огнестрельное ранение. Также среди раненых милиционер и двое гражданских лиц. Сейчас граждане обоих сторон продолжают закидывать друг друга камнями", - сообщили редакции.