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"Газпром" разморозил строительство заброшенного "Южного потока", - "Къ"
17:18 22.07.2019

Строительство российской части его инфраструктуры возобновлено

По официальной версии, "Газпром" неожиданно разморозил проект расширения своей инфраструктуры на юге России под отмененный экспортный газопровод "Южный поток" для нужд внутреннего рынка. Однако источники "Ъ" на рынке сомневаются в этой причине: мощность новой трубы явно избыточна для задачи газификации соседних регионов. Гораздо более вероятным выглядит экспортное обоснование проекта, например, для дополнительного увеличения производительности "Турецкого потока", фактически заменившего "Южный поток".

"Газпром" в конце 2018 года решил достроить восточную ветку "Южного коридора", следует из раскрытых 19 июля условий тендера "Газпром проектирования" на проведение инженерных изысканий. Как указано в документации, основанием для тендера является резолюция главы "Газпрома" Алексея Миллера от 26 декабря 2018 года "о необходимости реализации в полном объеме линейной части магистрального газопровода Починки-Анапа (восточный коридор)". Этот газопровод длиной 1,6 тыс. км должен был связать центральный коридор, по которому газ традиционно поставлялся на экспорт через Украину, с Анапой, откуда начиналась морская часть экспортного газопровода через Черное море - сначала "Южного потока", а после его отмены в конце 2014 года - "Турецкого потока".
Алексей Миллер, глава "Газпрома", 4 марта

Проект "Южный поток" по известным причинам не состоялся, а проект "Турецкий поток" реализован не только в короткие директивные сроки, а даже с их опережением. Две нитки нового морского газопровода через Черное море построены раньше срока.

Поскольку мощность "Турецкого потока" по сравнению с "Южным потоком" сокращена вдвое, до 32 млрд кубометров, в 2015 году "Газпром" заморозил строительство восточной ветки "Южного коридора", а в 2016 году признал обесценение сделанных в нее инвестиций на 46 млрд руб. К тому моменту компания успела построить 506 км линейной части. В марте 2018 года был даже опубликован тендер о ликвидации уже проложенной трубы, но затем концепция вновь изменилась.

Сейчас в "Газпроме" заявили "Ъ", что строительство линейной части в полном объеме "позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края для обеспечения растущего спроса на газ в регионе и надежного обеспечения закачки в ПХГ Северного Кавказа".
Речь идет только об укладке линейной части, и без восьми полагавшихся по проекту компрессорных станций мощность нового газопровода будет сначала в несколько раз меньше проектных 32 млрд кубометров в год. Тем не менее даже она выглядит избыточной. Согласно данным региональных программ газификации на 2018–2022 годы, общее текущее потребление регионов СКФО, Краснодарского края и Крыма составляет около 33 млрд кубометров в год, а прирост потребления к 2022 году - около 2 млрд кубометров. Фактически основными значимыми источниками нового потребления является Крым из-за ввода там новых газовых ТЭС, Краснодарский край (по той же причине) и, возможно, Ставрополье в случае расширения газопереработки на "Ставролене" ЛУКОЙЛа.

"Газпром" снова увеличил экспорт в Европу
Алексей Гривач из ФНЭБ подчеркивает, что "в 2022 году жизнь не закончится", кроме того, требуются дополнительные мощности для балансирования сезонной неравномерности экспорта. Поэтому строительство трубы выглядит оправданным, тем более что ее мощность без компрессорных станций будет существенно ниже проектной.
Спрос на газ стагнирует, на внутреннем рынке нет потребности в таком расширении инфраструктуры, не согласен другой собеседник "Ъ". Аналитики Vygon Consulting оценивали рост внутреннего спроса в зоне Единой системы газоснабжения в 2,3% за 2018–2030 годы в своем базовом прогнозе, или всего 10 млрд кубометров в абсолютных цифрах. "Странно, что "Газпром" поначалу хотел ликвидировать уже построенный участок, а потом вдруг увидел такой рост спроса на юге РФ, который бы мог оправдать строительство еще более 1 тыс. км трубы",- иронизирует один из собеседников "Ъ".
Источники "Ъ" полагают, что единственная разумная причина возобновления проекта - подготовка к увеличению мощности "Турецкого потока", поскольку именно для этой цели Починки-Анапа был изначально спроектирован.

На данный момент "Турецкий поток" находится в завершающей стадии, в том числе полностью проложена морская часть по дну Черного моря, и должен быть запущен в конце года. При этом в феврале Алексей Миллер впервые публично заявил, что "при наличии спроса и необходимых согласований проект морского газопровода "Турецкий поток-2" мог бы состояться" (см. "Ъ" от 14 февраля). Как неоднократно отмечал "Ъ", мощности строящихся сейчас обходных газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не позволяют "Газпрому" полностью отказаться от транзита газа через Украину при текущем спросе со стороны европейских потребителей.

Юрий Барсуков
Газета "Коммерсантъ" №127 от 22.07.2019, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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