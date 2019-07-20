Экс-глава крим-полиции Туркестанской области полковник Ондасынов получил 1,5 года л/с за связь с "пивным путчистом" Тулешовым

19:06 22.07.2019

Экс-начальник полиции получил срок за связь с "пивным королем" Тохтаром Тулешовым



Высокопоставленного чиновника, бывшего начальника криминальной полиции Туркестанской области Кенжебека Ондасынова осудили в Шымкенте на полтора года за работу в интересах "пивного короля" Тохтара Тулешова, передает Tengrinews.kz.



Ондасынов получил такое наказание за то, что вынуждал своих подчиненных устанавливать и задерживать отдельных людей по указке Тулешова.

Также экс-начальник на всю жизнь лишился права занимать должности на госслужбе. В суде бывший руководитель подал ходатайство о заключении соглашения о признании вины. Оно было удовлетворено.

Напомним, самого Тохтара Тулешова задержали в конце января 2016 года в Шымкенте. "Пивной король" намеревался насильно свергнуть действующую власть в республике. Он также обвинялся в убийстве, пытках и экономических преступлениях. В итоге его приговорили к 21 году тюрьмы.