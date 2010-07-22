В Тегеране приговорили к смерти 17 агентов ЦРУ

21:36 22.07.2019

В Тегеране приговорили к смертной казни агентов ЦРУ



Иранские граждане попадают в визовую ловушку спецслужб США

Фемида Селимова

22.07.10



На фоне роста напряженности в регионе Персидского залива, вызванного обострением американо-иранских отношений, в Тегеране сообщили о вынесении вердикта в отношении 17 граждан, обвиненных в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США. Информацию поспешил опровергнуть президент США Дональд Трамп.



"Приговоры в отношении этих шпионов вынесены, и некоторые из них будут казнены", – цитирует агентство Fars представителя Министерства разведки (МР), сделавшего подобное заявление на пресс-конференции в Тегеране в понедельник. Он представился главой департамента контрразведки МР, однако не стал называть своего имени. AP считает это необычным, отмечая, что иранские чиновники обычно идентифицируют себя на пресс-конференциях.



По словам представителя МР, шпионы проходили подготовку в ЦРУ и были захвачены на территории Исламской Республики. Они работали в качестве подрядчиков и консультантов на жизненно важных объектах Ирана, которые относятся к экономической, ядерной, военной сфере и сфере кибербезопасности. В задачи шпионов входили сбор секретной информации "из важных центров, а также разведывательные и технические операции". При найме своих агентов сотрудники американских спецслужб обещали им эмиграцию в США, обеспечение там достойной работой, а также денежное вознаграждение.



"Поскольку ЦРУ злоупотребляет процессом подачи заявления на визу в США, некоторые иранские граждане попадают в визовую ловушку, и им предлагают наняться в качестве шпионов в обмен на визу", – приводит агентство IRNA слова представителя МР.



Одним из методов вербовки шпионов был метод, когда офицеры ЦРУ, представляясь дипломатами, знакомились с иранцами в кулуарах международных научных конференций в странах Европы, Африки и Азии. Представитель МР заявил, что те страны, на территории которых спецслужбы США ведут вербовку иранских граждан, понесут ответственность.



О том, кому из арестованных грозит смертная казнь, в Тегеране не поясняют. Задержания шпионов производились в течение последнего года, все они признались, что являлись агентами ЦРУ. Некоторые из них были схвачены спецслужбами Ирана при попытке бегства из страны. "Лица, которые сознательно и преднамеренно предали страну и отказались возместить убытки, были переданы в руки правосудия. А те, кто честно сотрудничал с системой безопасности и раскаялся, использовались разведывательным управлением против самих же американцев", – приводит IRNA выдержки из заявления МР.



Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB приводит слова секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани о том, что информация о задержанных шпионах была передана союзникам Тегерана.

"Мы предоставили информацию об обнаруженной сети некоторым другим союзным странам, в которых она действовала, что привело к разоблачению и демонтажу сети сотрудников разведки США, а также аресту и осуждению некоторых агентов ЦРУ в разных странах", – сказал Шамхани.



Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин в разговоре с "НГ" обратил внимание на то, что шпионов ловили в течение года, в то время как огласке предали сейчас. И это неспроста, полагает эксперт. Тегеран специально выжидал подходящий момент. "Все это укладывается в рамки той психологической войны, которую ведут США и Иран", – отметил эксперт. Арест агентов американских спецслужб может использоваться Тегераном как козырь в случае возможных переговоров с Вашингтоном по иранской ядерной программе.



В минувшую пятницу госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий. Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном при условии, что американские власти прекратят экономически давить на Иран и будут выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).



По словам Сажина, сейчас между США и Ираном ведется жесткий торг. Все хотят, чтобы стороны сели за стол переговоров. В каком формате они могли бы проходить, будь то на двустороннем уровне или в формате "5+1", благодаря которому в свое время удалось заключить СВПД – это уже другой вопрос. "Ясно одно: каждая из сторон старается повышать ставки для того, чтобы иметь какие-то преимущества в ходе гипотетических переговоров. Объявление об аресте шпионов может быть одним из действий Тегерана по повышению своих возможностей", – указал эксперт.



Говоря о союзниках Ирана, о которых в своем заявлении упоминает Шамхани, эксперт отметил, что у Тегерана есть один официальный союзник в лице Сирии. "Между Дамаском и Тегераном уже давно было заключено специальное союзническое соглашение. Вполне может быть, что задержанные шпионы могли действовать в Сирии против режима Башара Асада", – отметил эксперт.

Он добавил, что о других союзниках Ирана, в числе которых ряд стран Ближневосточного региона, можно говорить в журналистском ключе, а не в юридическом. "На данный момент Катар – одна из арабских стран, занимающая дружественную Ирану позицию в его противостоянии с Саудовской Аравией. В отличие от него Оман и Кувейт здесь придерживаются более нейтральной линии, – пояснил Сажин. – Его союзниками можно назвать и "Хезболлу", и ХАМАС. Однако в отличие от Сирии с этими странами у Тегерана нет официального документа о союзничестве".



Между тем Трамп опроверг информацию о задержании в Иране шпионов, работавших в пользу США. "Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ – полная ложь. Ноль правды. Это просто еще одна ложь и пропаганда (как, например, сбитый ими беспилотник), распространяемые религиозным режимом, терпящим неудачу и не знающим, что делать. Их экономика мертва, и станет намного хуже. Иран – полный беспорядок!" – написал глава Белого дома в Twitter.