Украинские выборы: бурление фекалий (поводов для оптимизма - нет)

00:09 23.07.2019 Алексей Иванов



Данные свидетельствуют о безоговорочном лидерстве партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" - отрыв от ближайшего конкурента составляет около 30 %. Партия названа в честь одноименного комедийного сериала, создана на базе компании по производству развлекательного контента "Студия Квартал 95" (сформирована на основе криворожской команды КВН "95-й квартал"). Позиционирует себя в качестве либертарианской, либеральной, проевропейской. Штаб политсилы объединяет друзей Зеленского из мира шоу-бизнеса, доверенных людей олигарха Игоря Коломойского, "чистых" глобалистов из соросовско-клинтоновского питомника и представителей главы МВД Арсена Авакова.



Партийный список "Слуги народа" на выборах в Верховную раду возглавляют Дмитрий Разумков (председатель партии, политтехнолог, директор Ukrainian Politconsulting Group, экс-член Партии регионов Виктора Януковича, отпрыск Александра Разумкова - покойного комсомольского функционера перестроечной поры и руководителя группы помощников Леонида Кучмы), Руслан Стефанчук (западенский адвокат, представитель Зеленского в Верховной раде, бывший игрок и автор текстов команды КВН "Три толстяка", экс-начальник штаба ультранационалистической партии "Собор"), Ирина Венедиктова (харьковский юрист с репутацией непрофессионала-самопиарщика, вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики, один из руководителей Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов), Давид Арахамия по прозвищу Давид Браун (грузин из Абхазии, директор украинского филиала американской ІТ-компании Template Monster, известный "волонтер АТО"; руководил советом волонтеров при министерстве обороны и фигурировал в уголовном деле о махинациях с закупкой топлива, награжден Порошенко орденом "За заслуги"), Галина Янченко (евромайданная активистка сугубо американской сборки, депутат Киеврады от русофобского Демократического альянса), Михаил Федоров (советник Зеленского по диджитал-направлению, руководитель digital-агентства SMMSTUDIO, участник проекта "Суперлюди", ведущий Telegram-канала Зеленского и аккаунта Зеленского в Instagram, автор партийного логотипа - комичной зеленой фигурки велосипедиста с булавой), Александр Корниенко (киевский политтехнолог-НЛПшник, бизнес-тренер, шоу-продюсер, член музыкального дуэта "Два Саши", основатель сектантского психологического лагеря "Каникулы души", руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа"), Анастасия Красносельская (помощник депутата от Блока Петра Порошенко в бывшем составе парламента), Александр Ткаченко (медиа-менеджер, телеведущий, гендиректор холдинга "1+1 медиа" Коломойского, продюсер сериала "Доярка из Хацапетовки" и сопродюсер фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой", соавтор законопроекта о запрете российских фильмов и сериалов, экс-советник Виктора Ющенко и экс-замгендиректора российского телеканала РЕН-ТВ; ему прочат должность мэра Киева), Жан Беленюк (чернокожий борец греко-римского стиля, лейтенант ВСУ), Сергей Бабак (специалист по "финансовым услугам", директор образовательных программ Украинского института будущего, сын ректора-коррупционера, категорический противник бесплатного образования и потенциальный министр образования), Владислав Криклий (финансист, начальник главного сервисного центра МВД, человек Авакова), Елена Шуляк ("глянцевая" бизнесвумен, руководитель направления "Строительство" европейско-канадского центра Better Regulation Delivery, бывший топ-менеджер финансово-промышленной группы Midland Group миллиардера Эдуарда Шифрина и вице-президент украинского филиала международной организации Young Presidents’ Organization), Дмитрий Наталуха (муж депутатки от "Батькивщины", евромайданный активист и близкий соратник Михаила Саакашвили, экс-глава Лиманской районной госадминистрации Одесской области; место в списке "Слуги народа" ему купил богатый тесть), Лиза Ясько (британская гражданка, функционер швейцарской организации Caux Initiative of Change, координатор проукраинской кампании в Нидерландах, бывшая сотрудница министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании и команды стратегических коммуникаций администрации Порошенко, вице-президент музыкального лейбла Younk, вице-президент одного из блокчейн-стартапов, продюсер русофобского фильма "Крым: грязный секрет России"), Алексей Оржель (руководитель направления "Энергетика" европейско-канадского центра Better Regulation Delivery), Андрей Герус (западенско-британский продукт, представитель Зеленского в кабмине Украины, исполнительный директор инвесткомпании "Конкорд Капитал", ранее представлял партию львовского мэра "Самопомощь"), Михаил Радуцкий (миллионер, гражданин Израиля, президент частной клиники "Борис", лоббист интересов фармацевтической мафии, фигурант ряда коррупционных скандалов, экс-заместитель киевского мэра Виталия Кличко, бывший шоумен и экс-замдиректора "Киевконцерта"), Денис Монастырский (мутный "эксперт" из Хмельницкого, куратор темы правоохранительных органов в команде Зеленского, протеже Авакова), Даниил Гетманцев (киевский юрист-коммерсант, соучредитель ООО "М.С.Л." - офшорного оператора украинских государственных лотерей, бывший помощник нардепа от Партии регионов, советник Зеленского по публичным финансам и налогообложению, пропагандист тотальной налоговой амнистии в отношении капитала и недвижимости).



В Раду проходит партия "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ), вышедшая в 2018 году из "Оппозиционного блока". Председателем политсовета является лидер Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, на которого делают перманентную ставку влиятельные российские круги. Прессой многократно озвучено, что Медведчук - кум Владимира Путина и Светланы Медведевой. При этом его супруга, очаровательная украинская телеведущая Оксана Марченко, крестила детей "теневого бизнесмена" Андрея Холодова (монополия на розничную торговлю сигаретами в киевских киосках), гражданина Австрии, который сейчас прошел в парламент 22-м номером от партии "Слуга народа" Зеленского. Мало ли, кто чей кум... Важно другое: безоглядная поддержка какого-либо украинского политика и какой-либо украинской политструктуры чревата очередными провалами украинской политики РФ. Да, Медведчук и другие лидеры "Оппозиционной платформы" страстно вещают о мире на Донбассе и необходимости добрых отношений с Россией. Но, в то же время, включают в свой список военного преступника, шизофреника-наркомана Илью Киву (бывший руководитель полтавской ячейки "Правого сектора"* и карательного батальона "Полтавщина", экс-советник Авакова, глава Всеукраинского союза ветеранов АТО), который в 2016 году требовал насильственной украинизации жителей Донбасса. Как прикажете воспринимать подобные кульбиты? "Это, безусловно, фигура их компрометирующая - что бы они там ни говорили о том, что он "перековался". Просто есть люди, которых перековывают только в тюрьме", - сказал изданию Украина.Ру политолог Ростислав Ищенко.



Ключевыми бенефициарами "За життя" являются миллиардер Дмитрий Фирташ (хозяин многопрофильного холдинга Group DF, владелец множества активов на Украине, в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Швейцарии, Таджикистане, Эстонии; сейчас ждет в Вене экстрадицию в США по обвинению во взяточничестве и создании преступного сообщества), мультимиллионер Сергей Левочкин (экс-глава администрации Януковича), киевский еврейский олигарх Вадим Столар (одиозный застройщик, состовший в "Нашей Украине" Ющенко, Партии регионов Януковича, "УДАРе" Кличко) и сам Медведчук. Напомним, что Фирташ был одним из главных спонсоров Евромайдана, Левочкин - одним из непосредственных организаторов Евромайдана. Оба присутствовали весной 2014 года на переговорах между Петром Порошенко и Виталием Кличко (человек Фирташа и Столара), по итогам которых было подписано конфиденциальное соглашение о распределении постов: Кличко поддерживает Порошенко на президентских выборах, а взамен получает должность киевского мэра.



Давний партнер Фирташа и Левочкина - сопредседатель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко, бывший руководитель "Нафтогаза Украины", министр топлива и энергетики при Януковичи, четвертый по количеству голосов кандидат на президентских выборах-2019. Еще один сопредседатель "За життя" - колоритный Вадим Рабинович, сидевший при советской власти за хищение госсредств в особо крупных размерах, принявший в 1990-х израильское гражданство, возглавивший Всеукраинский еврейский конгресс и ставший сопредседателем Европейского еврейского парламента. В избирательном списке ОПЗЖ значатся многолетние партнеры и помощники Рабиновича: почетный президент Федерации футбола Украины и почетный член УЕФА Григорий Суркис (брат хозяина киевского "Динамо", мультимиллионера Игоря Суркиса), руководитель секретариата "Оппоплатформы" Виктор Головко (гендиректор киевского "Арсенала" в те времена, когда футбольным клубом владел Рабинович), члены политсовета партии Андрей Алешин (директор Ассоциации "Украинско-израильская торговая палата"; начальник хозчасти ИТУ, где Рабинович отбывал наказание в 1982–1991 годах), Владимир Кацман (член Европейского еврейского парламента, экс-главред издательского дома "CN-Столичные новости", принадлежавшего Рабиновичу). От миллиардера Столара в списке ОПЗЖ числятся, например, его мама Яна Столар (владелица турфирмы "Яна", которая специализируется на элитном отдыхе), националистка Наталья Приходько (депутат Киеврады от Блока Петра Порошенко), экс-глава "Киевзеленбуда" Михаил Наконечный (фигурант многочисленных уголовных дел). Ринулся в парламент и сам Вадим Столар - № 11 в избирательном списке "Оппозиционной платформы". Также решили лично идти в Раду Сергей Левочкин - № 5, и его младшая сестра Юлия Левочкина (рекордсменка среди украинских богачей по количеству офшорных компаний, посол на Украине всемирной кампании Girl2Leader, действующей под эгидой феминистской НПО Women Political Leaders) - № 13. Левочкин и Бойко включили в партсписок таких доверенных людей, как рыбный король Александр Качный, "авторитетные" бизнесмены Виталий Борт и Ростислав Дубовой (ранее замечен в Радикальной партии Олега Ляшко).



"Оппозиционная платформа или "партия Медведчука" имеет имеет сложную структуру бенефициаров, чтобы быть уверенным в ее эффективности. Медведчук обладает пакетом в 33 %, которые он купил у Рабиновича. 33% списка партии принадлежит киевскому олигарху Столару, кошельку Кличко и другу Порошенко. А еще 33% списка партии принадлежит Фирташу-Левочкину-Бойко. Это все независимые друг от друга бенефициары партии", - утверждает Telegram-канал "Незыгарь".



До Верховной рады добрались партия "Европейская солидарность" (ЕС) Петра Порошенко и Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко. С ними все понятно. Список ЕС ожидаемо набит нациками, террористами. За Пецькой дружно следуют олигофрен Андрей Парубий и его заместительница по Раде - безумная Ирина Геращенко, печально известный "герой АТО" генерал Михаил Забродский (объявлен РФ в розыск за применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид), львовская экзальтированная бандеровка София Федына, основатель Меджлиса крымскотатарского народа*, бывший вор-форточник и диссидент Мустафа Джемилев, карательница-правосечка* Яна Зинкевич, недавний губернатор Львовской области Олег Синютка (фанат дивизии СС "Галичина"), заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа* Ахтем Чийгоз (осужден в РФ, в 2017-м передан Турции, откуда вылетел в Киев), порошенковский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Прямо-таки иллюстрация к оптимистичным заявлениям некоторых экспертов на российских телеканалах, считающих, что в новом составе ВР не будет клинических русофобов... Тимошенко взяла вторым номером (то бишь уважаемым спонсором) олигарха Сергея Таруту, который был губером оккупированных районов Донбасса, затем возглавил партию "Основа". Третий номер достался экс-председателю СБУ Валентину Наливайченко, агенту ЦРУ с огромным стажем, военному преступнику и покровителю Дмитрия Яроша. Ну а дальше старые проверенные соратники: гомосек-бандеровец Сергей Соболев, любовник-адвокат Сергей Власенко, подруги-ультранационалистки Елена Кондратюк и Анжелика Лабунская, "неофициальный посол Юлии Тимошенко и Батькивщины в Европейском союзе и США" Григорий Немыря, крупный латифундист Иван Кириленко, водочный магнат Константин Бондарев, рейдер Валерий Дубиль и др.



Проходит "Голос" певца ртом Святослава Вакарчука, проект международного финансового спекулянта Джорджа Сороса и олигарха Виктора Пинчука (последний успел добавить денежек и людей в "Слугу народа", "Батькивщину" и "Европейскую солидарность"; Сорос тоже не прошел мимо СН и ЕС). Вакарчук, стипендиат программы Yale World Fellows в Йельском университете и выпускник Ukrainian Emerging Leaders Program в Стэнфордском университете, желает тотальную приватизацию, легализацию наркотиков и однополую любофф. Подобными соросятами он заполнил и список "Голоса": канадская гражданка Юлия Клименко (вице-президент Киевской школы экономики/КШЭ, бывший замминистра экономического развития и представитель Украины в правлении Европейского банка реконструкции и развития), лоббистка западных IT-компаний Кира Рудык (создательница Telegram-канала Politeyes), модный юрист Олег Макаров (выходец из "Самопомощи"), экс-глава Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин (выходец из ющенковской "Нашей Украины" и тимошенковской "Батькивщины", экс-советник Андрея Парубия), ровенская потомственная нацистка Соломия Бобровская (исполнительный директор ОО "Украинская основа", руководитель проекта "Евромайдан-SOS", вице-губернатор Одесской области при Саакашвили; ранее активничала в "Свободе" и "Гражданской позиции"), тернопольский театральный актер Андрей Шараскин (каратель-правосек* по кличке Богема, бывший руководитель группировки "Державницька iнiцiатива Дмитра Яроша"*), шоумен Сергей Притула (экс-резидент Comedy Club UA, бисексуал и "волонтер АТО"), частный трейдер Павел Кухта (программный директор "Голоса", экс-зампредседателя стратегической группы советников по поддержке реформ при кабмине), координатор крымскотатарской грантоедской НКО "Крым SOS" Тамила Ташева (автор фильма о Джемилеве, бывший пиар-менеджер группы TIK), основательница грантоедской НКО CEDOS Инна Совсун (вице-президент КШЭ, бывший заместитель министра образования и науки), лоббистка западных фармакологических компаний Ольга Стефанишина (заместитель министра здравоохранения Ульяны "Доктора Смерть" Супрун по евроинтеграции), юный советник премьера Гройсмана Ярослав Железняк, радиоведущий и первый замглавреда ZN.UA Сергей Рахманин, зоозащитница и член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова, функционер международной консалтинговой компании McKinsey Владимир Цабаль. Многие из них доселе отметились в околопорошенковских кругах. Самого Вакарчука называют "Порошенкой для более молодых и продвинутых".



Один из украинских сайтов пишет: "Вакарчук плохо держит удар, слишком эмоционален и не разбирается в базовых экономических понятиях". Но амбиции вечного вьюноши зашкаливают. Он болезненно воспринял президентство Зеленского, ревнует его к высшему посту. Тем не менее, Зе пригласил Ва обсудить возможность коалиции двух шоуменов, то есть парламентской коалиции "Слуги народа" и "Голоса". Глава избирательного штаба вакарчуковцев Юлия Клименко объявила, что "партия готова предлагать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра". Четвертый номер вазелинов (распространенное наименование сторонников Зеленского) Давид Арахамия, он же Давид Браун, подчеркнул: "Премьер должен точно быть не политическим, а технократическим, уже об этом сказал президент. Должен быть человек, который пользуется авторитетом среди западных партнеров, свободно владеет английским". Вакарчук хорошо шпарит по-английски, но технократом назвать его крайне трудно. Позднее "Голос" умерил аппетиты и выразил согласие на пост министра финансов.



Остались за чертой вчерашние сторонники Порошенко – "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Самопомощь" Андрея Садового. Не прошли "Сила и честь" экс-председателя СБУ Игоря Смешко, "Оппозиционный блок", Партия Шария, Всеукраинское объединение "Свобода", Партия зеленых Украины, Аграрная партия Украины, "Сила людей", "Сила права", "Патриот", "Незалежность" и пр. Долго балансировала на грани Радикальная партия Олега Ляшко - но нет. Как же без заднеприводной собачонки Рината Ахметова? Впрочем, миллиардер, спонсирующий "Оппоблок" (вложившийся также в "Слугу народа", "Голос" и "Батькивщину"), накануне выборов перекрыл финансирование Ляшка.



В досрочных выборах в Верховную раду участвовали представители 65 партий. 225 депутатов избираются по партийным спискам (сформированы двадцатью двумя партиями), 199 - по одномандатным округам. Проходной барьер для партий составляет 5 %. Проживающие в РФ граждане Украины голосовать не могут. Наблюдателям от России въезд и работа на выборах запрещены.



На участке в Киеве женщина сымитировала собственную смерть. На участке во Львове старушка порвала бюллетени и попыталась их съесть. На участке в Запорожье организовали газовую атаку. В Харькове неизвестные позвонили и сообщили, что сразу 14 избирательных участков заминированы.









* Экстремистская организация, запрещенная в России. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563829740

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Президент Казахстана рассказал, как ему пытаются льстить

- Аскар Мамин проинспектировал ход восстановительных работ в г. Арысь и темпы застройки г. Туркестан

- Кадровые перестановки

- О проведении очередной Международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса

- Министру обороны представили промежуточные результаты работы специальной комиссии

- Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом селезащитных мероприятий в предгорьях Алматы

- "Все яйца в одну дырявую корзину" – эксперты об установке на телефоны сертификата безопасности

- Разработана дорожная карта по привлечению крупных иностранных инвесторов

- Прогноз по рейтингам казахстанского АО "Банк ЦентрКредит" пересмотрен на "Негативный" в связи со снижением качества активов и капитализации; рейтинги подтверждены на уровне "B/В"