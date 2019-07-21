 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Талибы громят афган-правительственные войска в Бадгисе и Герате
00:37 23.07.2019

Талибы уничтожили крупный отряд спецназа – сводка боевых действий в Афганистане

92 силовика, более 120 боевиков и 45 мирных жителей погибли в течение последней недели в Афганистане. Среди убитых минимум один американский военный. На севере страны боевики смогли уничтожить во встречном бою крупный отряд спецназа, захватить пленных и большие трофеи.

Наиболее интенсивные бои были отмечены в провинциях Бадгис и Герате, где армейский спецназ противостоял штурмовым группам боевиков. Отмечается рост упорства обороны военных объектов со стороны военных, однако позиции боевиков пока остаются сильными, несмотря на рост потерь.

Также в течение последней недели существенно выросло число случаев минирования автодорог, что влечет за собой рост числа потерь среди мирных жителей.

Кроме того участились акты индивидуального террора против служащих полиции. В ходе боев в Урузгане зафиксирована гибель семьи из 6 человек в ходе антиталибского рейда военных США и местных сил. Обстоятельства не исключают преднамеренной расправы за укрывательство боевиков.

Появились первые признаки торможения наступления "Талибана" и намерений закрепиться во вновь захваченных районах.

Источник - stanradar.com
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