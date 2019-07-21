Концептуальный анализ партийной системы Узбекистана

00:43 23.07.2019 Санжар Саидов



Таблица №1. Распределение депутатских мандатов в законодательной палате Олий Мажлиса

Таблица №2. Распределение депутатских мандатов в местных советов народных депутатов



Ключевым внутриполитическим событием нынешнего года в Узбекистане станут декабрьские выборы в Олий Мажлис обоих уровней – в законодательную палату и в сенат. Этому событию ИАЦ намерен посвятить серию публикаций, открывает которую концептуальный анализ партийной системы Узбекистана, подготовленный узбекским политологом Санжаром САИДОВЫМ.



Важнейшим принципом в строительстве правового-демократического государства и гражданского общества является формирование органов государственной власти на основе общенациональных выборов и участия граждан в государственных и общественных делах напрямую или через своих выборных представителей. В этом процессе политические партии играют ключевую роль в качестве одного из важнейших институтов гражданского общества, которые служат "мостом" между обществом и государством.



Вопросы партийной системы в Узбекистане еще не была глубоко изучена, и ее актуальность возрастает, поскольку политическая (и партийная) реформа имеет решающее значение в новой волне перемен. Актуально становится такие вопросы: каков сегодня политический процесс в стране, и деятельность политических партий отвечает современном требованием времени?Как реформировать партийную систему в Узбекистане?В этой краткой аналитической статье представлен критический обзор проблемы и представлены некоторые предложения для обсуждения.



Действующие политические партии в Узбекистане



Сегодня в Узбекистане официально зарегистрированы пять политических партий: Народно-демократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия "Адолат", Демократическая партия "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая партия и Экологическая партия Узбекистана.



- Народно демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - первая политическая партия, созданная после того, как Узбекистан достиг национальной независимости в 1991 году. Эту партию можно назвать правопреемницей бывшей Коммунистической партии Республики Узбекистан. Партия создана 1 ноября 1991 года. Согласно официальным данным, общее число членов партии составляет около 425 тыс. человек, а на местах функционируют 11 тыс. первичных партийных организаций.

Председателем центрального совета является Хатамжон КЕТМАНОВ. Главной целью партии, заложенной в Уставе НДПУ, является материальное и духовное благополучие человека труда, каждой семьи, надежное обеспечение равных возможностей, конституционных прав и гражданских свобод, защита чести и достоинства, мирной жизни людей независимо от их национальной принадлежности, социального положения, политических убеждений и вероисповедания. Печатный орган партии – газеты "Узбекистон овози" и "Голос Узбекистана";



- Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат"- основана 18 февраля 1995 г. на учредительном съезде. Высшие органы партии: съезд, Политсовет, Президиум Политсовета. Председатель Политсовета – Наримон УМАРОВ. Общее число членов партии – 135 тыс. человек.

Функционируют около 3 тыс. первичных партийных организаций.Печатный орган партии – общественно-политическая газета "Адолат". Основная цель партии – построение правового демократического государства, отвечающего интересам всех наций и народностей, проживающих на территории Узбекистана, в том числе, установление в обществе социальной справедливости, обеспечение прав и свобод личности, создание нравственного и просвещенного гражданского общества;



- Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш"- была образована 20 июня 2008 г. решением объединенного съезда на основе слияния демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" и партии "Фидокорлар". Председатель партии Алишер КАДИРОВ.

Основными целями партии являются: создание благоприятных условий для роста национального самосознания, формирования и укрепления у граждан Республики Узбекистан чувства национальной гордости, преданности и любви к Родине; объединение в своих рядах патриотов своей страны, мобилизация их интеллектуального и творческого потенциала для служения Узбекистану и поднятию его международного авторитета; внесение действенного вклада в дело патриотического воспитания молодежи в духе уважения, любви и гордости за свою Родину. Общая число членов партии 190 тыс. человек. Печатный орган партии - общественно-политическая газета "Миллий тикланиш"



- Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) – создано15 ноября 2003 г. по инициативе Ислама Каримова. Партия считает своей основной целю - консолидацию, объединение и координация деятельности класса собственников. Лидером партии является Актам ХАИТОВ. Численность членов партии составляет свище 252 тыс. человек. Печатный орган партии – общественно-политическая газета "XXI asr", (XXI век – с узбекского) учрежденная 18 ноября 2003 г.



- Экологическая партия Узбекистана– была создано 8 января 2019 года и зарегистрирована 24 января. Основными программными целями новой политической партии являются достижение целей устойчивого развития страны, создание благоприятных экологических условий для населения Узбекистана и мобилизация всех сил сообщества для защиты уникальной природы, разработка и реализация региональных и местных программ по экологии и охране здоровья, повышение уровня образования, воспитание молодежи в духе бережного отношения к природе и ее ресурсам.



На сегодняшней день эти политические партии имеют мандатные места в законодательной палате Олий Мажлиса (Парламент Узбекистана) и областных, районных и городских представительных органах. В следующих таблицах дается их распределение.



Наряду с положительным опытом развития партийной системы в стране, существуют некоторые концептуальные проблемы, стоящие сегодня на повестке дня.Следует отметить, что 12 июля 2017 года деятельность политических партий и членов депутатского корпуса была подвергнута критическому анализу на встрече Президента Шавката МИРЗИЕЕВА с представителями Олий Мажлиса, политических партий и Экологического движения Узбекистана.Особое внимание было уделено отсутствию межпартийной политической конкуренции, проблемам работы с электоратом, недостаткам в работе Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных советов и т.п.



Исходя из этого, фундаментальные проблемы партийной системы в Узбекистане можно классифицировать следующим образом:



во-первых, не будет преувеличением сказать, что нынешние политические партии в своей деятельности отдалялись от общества и электората. Трудно увидеть индивидуальность и конкуренцию в программах политических партий. Эти партии не в состоянии продвигать альтернативные программы и модели развития параллельно с официальной политикой правительства.



Активность партийных фракций в Законодательной палате Олий Мажлиса и депутатов также находится не на должном уровне. Почти 90% принятых законодательных актов инициируется со стороны правительства или института президента.Следует отметить, что любая политическая партия может считаться политической силой только тогда, когда идет в ногу со временем, способна соответствовать жестким требованиям современности;



во-вторых,еще одной из главных проблем является то, что социальная база политических партий сформирована не полностью.Кроме того, нет системы "обратной связи" между политическими партиями и социальной группой, которую они объявляют своим электоратом.Население (избиратели) предпочитает обращаться в органы власти или правоохранительные структуры, а не к депутатам для решения социальных и экономических проблем, с которыми они сталкиваются.



Например, в опросах, проведенных Независимым институтом по мониторингу формирования гражданского общества, на вопрос: "По вашему мнению, кто реально защищает Ваши права?"большинство респондентов (27%) ответили правоохранительные органы: МВД, СНБ, прокуратура и суд; в то время как другие участники опроса назвали районные и городские власти; но не один респондент не отметил политических партий или депутатов



в-третьих,в настоящее время проблема кадров в организациях политических партий является очень актуальной.В партийной системе все еще работает старомыслящие сотрудники и партфункционеры. Одной из причин, по которой молодые, инициативные кадры с современными знаниями и навыками не приходит в систему политических партий, можно назвать низкие зарплаты в партиях.



Например, сотрудники центрального аппарата политической партии получает от 1,5 до 2 миллионов сум (примерно 170-230 долларов США) в зависимости от их должности. Кроме того, жесткая бюрократическая система, созданная в системе партийных организаций, также негативно отражается на привлечении профессиональных кадров в ряды партии.



в-четвертых,отсутствие демократических норм и ценностей является еще одной важной проблемой для политических партий.В деятельности партий, претендующих на звание "демократической", преобладает недемократическое настроение.Это наглядно чувствуется в управление партийных организаций, выдвижении кандидатов в депутата из партии и в глубоких вертикальных отношениях, установленных в партийной системе.



Эти случаи, фактически, приводят к ухудшению имиджа политических партий в стране, которые должны были выступать в роли истинных институтов гражданского общества по продвижению демократии в обществе.



в-пятых,идеологические основы и предвыборные платформы существующих партий очень близки и между ними нет принципиальной разницы.В качестве примера приведу лишь некоторые факты. С одной стороны, идея "справедливости" (Адолат), с другой стороны, и идея "национального возрождения" (Миллий тикланиш) очень близки друг к другу.Другой вопрос, что у этих партий почти нет внешнеполитических позиций.



В целом, идеологический дискурс в нашем обществе, в частности, в партиях, слишком слаб, поэтому идеологии, которые партии для себя определили, недостаточно сформированы. Например, сейчас идея либеральной демократии интерпретируются по-разному в мировом политическом опыте и в академических кругах; например, идет дискуссии о кризисе идеи либерализма и т.п.



в-шестых,наши партии почему-то боятся слова "оппозиция".Это слово, хотя и включено в законы, практически не использовалось в нашем политическом процессе и диалоге.На мой взгляд, этот вопрос тоже требует инновационного подхода и прояснения. Дело в том, что слово "оппозиция" стало очень узким и негативным, стало стереотипом и управляемым понятием.



Если мы посмотрим на проблему более широко, для Узбекистана было бы лучше создать плюралистическую политическую среду, чем оппозиции.То есть должны быть соответствующие каналы для продвижении различных идей, мнений, потребностей, интересов и требований, которые присущи обществу.



Здесь возникает естественный вопрос: Какие политические партии нам нужны для содействия развитию Узбекистана, построения демократического государства и гражданского общества?



Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Тем не менее, мы можем сделать такие научные предложении:



- Партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"): почти 30 лет во время независимости, в некотором смысле, состоялся процесс национального возрождения в стране.Теперь пришло время перейти от национальной возрождение к национальному развитию. Поэтому целесообразно пересмотреть как название, так и идеологическую базу этой партии.



- Предложение по созданию "Партии Туркестан". "Партия Туркестан" могла бы стать политической силой, направленной на центральноазиатскую интеграцию, которая объединяет страны региона социальными, политическими и культурными узами. В европейских странах, например, существует партии Европы.



- Создание "Партии республиканцев": Республиканская партия могла бы быть нацелена на оптимизацию госуправления, повышение его эффективности и укрепление исполнительной дисциплины.



В идеологии республиканцев можно воплощать идеи демократии, государственности и гражданского общества. Не хочу сказать, что обязательно должны быть созданы именно такие новые партии, просто предлагаю эти идеи для обсуждения. В этом контексте нужно признать необходимость проведения научной дискуссии между представителями государственных и общественных организаций, политических партий, политологами и другими заинтересованными сторонами.



Следует отметить, что в новой истории нашей страны система политических партий не всегда была одинаковой: некоторые партии объединялись, а некоторые ликвидировались. Это нормальный диалектический процесс. В связи с этим можно внести несколько предложений по расширению участия политических партий в формировании правового демократического государства и сильного гражданского общества в Узбекистане, повышении социально-политической активности населения и интеграции социума. В частности:



- Сегодня пришло время превращать действующих политических партий в, так называемые, "фабрики мысли" (Think tanks) в Узбекистане, которые проводили бы повседневные анализы по реформированию общественной и государственной жизни.



- Чтобы преобразовать политические партии Узбекистана в институты представительной демократии, прежде всего, необходимо повысить их эффективность, внедрять новые, инновационные социальные механизмы в работе с электоратом, а также развивать межпартийную конкурентную среду.



Обеспечение прозрачности и легитимности общественно-политической системы в первую очередь зависит от создания политического плюрализма в обществе. Нужно подчеркнуть, что многопартийная система не создает сама по себе демократию.



- В то же время успех широкомасштабных реформ в Узбекистане, выдвинутых президентом Шавкатом Мирзиеевом на основе Стратегии действий, зависит, прежде всего, от предстоящихи парламентских выборов в конце 2019 года. Следует отметить, что сегодня Узбекистану очень необходимы демократические партии, демократические выборы и демократический парламент. Источник - ia-centr.ru

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