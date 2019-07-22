В друзьях у Хафтара неожиданно оказался Израиль. Ливия стала ареной борьбы между внешними спонсорами, - Р.Мустафин

06:40 23.07.2019

Ливия стала ареной борьбы между внешними спонсорами соперников



Равиль Мустафин

Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

22.07.19



Все большую роль в противостоянии между отрядами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и силами, лояльными Правительству национального единства (ПНЕ) во главе с Фаизом Сараджем, играют внешние спонсоры. Поддерживая основных ливийских противников, они не только вселяют в них надежду на победу и тем самым препятствуют прекращению огня внутри страны, но и повышают градус напряженности в обширном регионе за пределами Ливии.

Близкие ПНЕ ливийские СМИ сообщают по меньшей мере о 20 авиаударах, которые нанесла в минувшие выходные проправительственная авиация по позициям, складам боеприпасов и штабам ЛНА в районе Асаба, Аш-Швериф, Джуфра, Вади Рабиа. От 7 до 13 военных Хафтара погибли в результате атаки ударного беспилотника ПНЕ в южных пригородах Триполи. Одновременно представители ЛНА заявили о сбитом в районе Айн-Зара турецком дроне, который использовали силы ПНЕ.



В правительстве Сараджа считают, что Хафтар готовится к новому наступлению на Триполи. На циркулирующих в социальных сетях видео показаны колонны военных автомобилей ЛНА, направляющихся в сторону Триполи с юга. На страницах Facebook появились призывы к молодежи присоединяться к отрядам ЛНА, чтобы покончить с милицейскими формированиями, воюющими на стороне Сараджа.



Количество убитых с начала наступления Хафтара на ливийскую столицу перевалило за 1,1 тыс. человек, раненых – приблизилось к 6 тыс. Резко упала добыча нефти. На днях из-за блокирования трубопровода прекратил работу нефтеналивной терминал в западноливийском порту Завийя. Форс-мажор объявлен на крупном месторождении "Аш-Шарара". По словам гендиректора Ливийской нефтяной компании Мустафы Саналлы, причиной вынужденных мер, из-за которых страна ежедневно теряет около 290 тыс. барр. "черного золота", или 19 млн долл., стали действия неустановленных вооруженных лиц, воспользовавшихся эскалацией боевых действий между двумя центрами власти.



Взаимные обвинения в срыве мирного процесса звучат не только в адрес друг друга. ЛНА и ПНЕ все чаще обвиняют в этом внешних спонсоров. Телеканал Al-Jazeera сообщает, что после того как на прошлой неделе США, Британия, Италия, Франция, Египет и ОАЭ приняли заявление с призывом немедленно прекратить огонь в Ливии, с резкой критикой в адрес трех последних стран выступил Высший государственный совет (ВГС), который поддерживает правительство Сараджа. ВГС утверждает, что, согласно имеющимся в его распоряжении разведданным, Хафтар планирует новую атаку на Триполи с помощью Франции, Египта и ОАЭ. Сарадж также обвинил Париж в двуличной политике по отношению к Ливии.



Все более глубокое погружение внешних игроков в ливийскую гражданскую войну превращает эту страну в арену их противоборства и ведет к росту напряженности в регионе. Египетский журналист Мухаммед Махер и американский аналитик Ирина Цукерман отмечают заметный рост напряженности между Египтом и Турцией. Усилия Анкары сосредоточены, по мнению политолога Зияда Акля из Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам", на усилении своего влияния в Южном Средиземноморье с опорой на исламистские силы. Именно поэтому Анкара заинтересована в создании лояльного ей правящего режима в Ливии и делает ставку на правительство Сараджа, связанное с исламистами. Турки видят в нем возможность для сохранения, во-первых, своего строительного бизнеса, который проник в Ливию еще во времена Муаммара Каддафи и оценивается примерно в 15 млрд долл. Во-вторых, для приобретения союзника, который поможет укрепить позиции Турции в "энергетическом споре" с недавно созданным Газовым форумом Восточного Средиземноморья, в который вошли Кипр, Греция, Израиль, Палестина, Египет, Иордания, Италия.



Наконец, для Анкары важно укрепление позиций своих идеологических союзников в лице "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ). Достаточно вспомнить, как после свержения в июне 2013 года египетского президента-исламиста Мухаммеда Мурси Турция предложила руководству египетских фундаменталистов убежище и защиту на своей территории, а против пришедшего к власти Абдель Фаттаха ас-Сиси начала в СМИ ожесточенную пропагандистскую кампанию. Для Анкары привести к власти в Ливии исламистов – точно такая же жизненно важная задача, как для арабских союзников Хафтара – очистить от них страну. Здесь вряд ли возможен компромисс, и в этом состоит опасность дестабилизации обстановки и без того нестабильного региона.



К списку друзей Хафтара все чаще добавляют Израиль. Контакты между израильтянами и Хафтаром начались, по мнению аналитика Джорджо Кафиеро из консалтинговой компании Gulf State Analytics в Вашингтоне, при посредничестве ОАЭ еще в 2015 году. Поддержка Хафтара сулила еврейскому государству укрепление связей с Египтом и ОАЭ, а позднее – с Саудовской Аравией. Найти согласие с суннитскими государствами, которые разделяли опасения израильтян относительно угроз, исходящих от Ирана и "Хезболлы", равно как и от джихадистов суннитского толка, было для Израиля явной удачей.

Не стоит забывать и о выгодном для израильтян бизнесе, связанном с продажей оружия солдатам Хафтара. Еще один фактор связан с поиском союзников, обладающих немалыми минеральными ресурсами. Таким образом, цели Израиля, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Хафтара во многом, в том числе по части борьбы с террористами на Синае, совпали.



Первая встреча Хафтара с агентами Моссада состоялась в обстановке строжайшей секретности в Иордании. Удалось договориться о продаже для ЛНА снайперских винтовок и приборов ночного видения. Позднее по согласованию с Хафтаром израильтяне совершали воздушные рейды против врагов ЛНА. Дело дошло до того, что Алжир предупредил Хафтара о недопустимости получения от Израиля такого рода помощи. Затем состоялось еще несколько встреч между главкомом ЛНА и израильтянами в Аммане и Каире. Как пишет "Аль-Араби аль-Джадид", стороны договорились об израильском присутствии на юге Ливии с целью расстроить планы Италии по распространению своего влияния на южный регион Феццан.