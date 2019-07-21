Господин Буршаков назначен главой Отдела внешней политики Администрации КазПрезидента

06:44 23.07.2019

Распоряжениями Главы государства:

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан;

Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан.