Один убит, 10 - ранено. Таджикистан признал потери в последнем "ворухском" бою на киргизской границе

07:12 23.07.2019

В Таджикистане заявили об одном погибшем в конфликте на границе с Кыргызстаном



Один гражданин Таджикистана погиб, трое получили огнестрельные ранения, а семь - травмы различной степени тяжести в результате конфликта на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Пограничных войск Госкомитета нацбезопасности РТ.

Ранее Пограничная служба КР заявила, что пять человек пострадали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном, включая военнослужащего.



"В ходе подготовки к рабочему визиту президента РТ Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым жители Таджикистана занимались работами по благоустройству, в том числе на территории селения Ворух, где на столбе установили государственный флаг РТ", - говорится в заявлении.



По данным Пограничных войск Таджикистана, примерно в 16.35 по местному времени (14.35 мск) кыргызские граждане начали препятствовать этому. В результате между гражданами двух стран возник конфликт.

Обе стороны заявили об использовании огнестрельного оружия. Кроме того, есть пострадавшие от метания камней.

Кыргызстанцы вновь перекрыли дорогу Исфара - Ворух.



"Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в Исфаре свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные кыргызские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям", - подчеркивается в заявлении ГКНБ РТ.



За последнее время в районе анклава Ворух произошло несколько столкновений между кыргызстанцами и таджикистанцами. В основном конфликты связаны с неописанными участками государственной границы между странами и расположенными на них объектами.