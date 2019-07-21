Кой-ташские басмачи не сдаются! КирВласти запустили замМВД Каниметова парламентером в дом Атамбаева

07:15 23.07.2019

23 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Замминистра внутренних дел, прибыв в дом к Атамбаеву, превысил полномочия



Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов превысил служебные полномочия, приехав во главе следственной группы в Кой-Таш к Алмазбеку Атамбаеву. Об этом 24.kg заявил юрист Сергей Слесарев, представляющий интересы бывшего президента Кыргызстана.



По его словам, зачем приехал Мирлан Каниметов, непонятно. "Разве что в качестве устрашения. Но никакого права прибывать в Кой-Таш и требовать допроса Алмазбека Атамбаева у сотрудников правоохранительных органов не было", - считает адвокат.



"Меня никто не приглашал, как заявил вчера Мирлан Каниметов, мол, представителя приглашали в органы, а он не явился. Так вот, официально заявляю, что это не так. Я встречался с руководителем следственной группы и объяснил ему, что моего доверителя не могут допросить. У него неприкосновенность. А постановление парламента о лишении статуса экс-президента, на которое ссылаются милиционеры, незаконно - раз. Во-вторых, там ни слова не сказано о снятии иммунитета", - сказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что следователи не имеют права даже заходить на территорию резиденции бывшего главы государства, поскольку это частная собственность.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.