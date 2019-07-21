 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин - помоги! Экс-кыр-президента Атамбаева уговорили свалить в Москву
07:20 23.07.2019

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Алмазбек Атамбаев собирается вылететь в Москву 24 июля

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев собирается вылететь в Москву 24 июля. Об этом он сообщил на очередной встрече с журналистами и сторонниками в своей резиденции в Кой-Таше.
По его словам, сначала нужно решить, как и откуда вылетать. Алмазбек Атамбаев добавил, что не боится, что по возвращении его могут задержать в аэропорту. Он намерен пробыть в столице России не более двух дней и твердо обещает вернуться.

Адвокат Сергей Слесарев ранее сообщил 24.kg, что его доверитель свободный гражданин и волен перемещаться как внутри страны, так и за ее пределами. В ГПС КР подтвердили, что Алмазбек Атамбаев может пересечь границу. Чинить ему препятствия - оснований нет.
Отметим, парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.

Источник - 24.kg
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