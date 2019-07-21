 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы хотим омаров!". Впервые в истории Франции президент освистан народом, - Э.Лимонов
07:24 23.07.2019

Эдуард Лимонов

Mainstream СМИ во Франции вынуждены признать успех желтых жилетов 14 июля, их "возвращение" на политическую сцену, в то же время продолжают минимизировать количество их. Получается, что 4 000 полицейских потеряли 14 июля контроль над Елисейскими Полями, уступив нескольким сотням жилетов?! Ложь, конечно же. Умножайте полицейские цифры на пять.
Назову тут некоторые кричалки жилетов 14 июля:
"Мы не знаем, почему мы платим наши налоги!" и "Мы хотим омаров!"

"Мы хотим омаров!" - реферанс к министру экологии Франсуа де Ружи, который подал в отставку через день после 14 июля. Бывший глава Национального собрания Франции был уличен в проведении за счет государства роскошных банкетов для собратьев-чиновников. Французское телевидение показывало огромных омаров с этого банкета. Между тем Ружи был вторым человеком в государстве после самого Макрона и еще сидел под тентом 14 июля рядом с Макроном.

Ну и несколько картинок с парада 14 июля. Впервые в истории Франции президент (ехавший в открытой машине с главным военным Франции) был освистан. И тщательно. Жилеты из толпы выпустили желтые шары. Правда, подготовившиеся полицейские тотчас протыкали их.
Лидеры жилетов в тот же день были задержаны: Эрик Друэ, Жером Родригес и Максим Николль, но были выпущены по решению судов. Желтые шары и освистание показались французским судьям все же недостаточными предлогами для ареста.
На 20 июля было назначено множество мероприятий:
Самый длинный маршрут в Париже - 11,5 километра;
Собираются у метро Porte de St. Cloud в 09 утра. Начало движения в 11:30;
Через бульвар Peraire - через Porte de Clichy - конечный пункт - Place St. Pierre;
Еще одно место, где соберутся жилеты, - Beaumont (Val"d"Oiase) в 14:30.
Призыв к единению на этом маршруте подписали Людовски, Родригес, Николль и многие другие.
"Мы ничего не бросим, во имя наших семей, сограждане, для наиболее слабых и во имя будущего нации!" - заканчивается листовка жилетов на 20 июля.
Складываем руки, сидим и ждем репортажа из Парижа, - приказал я себе и стал пить кофе.
Информация от Yvan"а - пересказываю своими словами:
Вначале Yvan объяснил манифестацию в Beaumont-sur-Oise, в 30 километрах от Парижа, вроде бы поддержанную большими "фигурами" движения, такими как Жером Родригес, Максим Николль и Присцилла Людовски.
Объяснил, что это попытка слияния с протестующими из городков парижского банлье (banlieue это куда нужно добираться на электричке, эквивалент городков Московской области, ЭЛ).
Организовал манифестацию в Beaumont-sur Oise так называемый "Коллектив Адама".

Дело Адама вот какое:
Смерть Адама Traore cлучилась 19 июля 2016 года в жандармерии городка Persan, а задержали его именно в Beaumont-sur-Oise. Движение "Коллектив Адама" сближают с "Black Lives Metter" в США.
Некоторое количество жилетов присоединились 20 июля сего года к движению "Коллектив Адама" из солидарности с теми, у кого нет документов, а также выступая против полицейского насилия по отношению к иммигрантской молодежи в городах-спутниках Парижа, в банлье. (Вы поняли, это попытка жилетов поднять доселе не присоединившиеся к ним городки-спутники).
Теперь цитирую самого Yvan"a:
"В большинстве своем жилеты все же остались протестовать в Париже.

Немногочисленные вначале, около 400, их количество удвоилось по пути, как обычно. Это июль, потому снижение протестной активности. Каникулы, отсутствие провинциалов. Разнообразная толпа, но в основной массе европейская, в этом ее отличие от толпы в Beaumont-sur-Oise.

Между тем, организовали маниф в Париже два француза-араба - Nejeh Ben Farhat и женщина Inda Bigo, тогда как среди больших фигур жилетов присутствовал только Faouzi Lellouche. Поразительно, но источники во власти и большая пресса называли этот маниф вначале "расистским".
Пришедшие на маниф несломленные ("угли под золой", как назвал их Lellouche) шли по Большим бульварам в этот месяц июль, попадая тут и там под враждебные взгляды некоторых обитателей этих, по сути, буржуазных кварталов. Один из таких стал вдруг швырять со своего балкона всякие объекты (чашки, теннисный мяч, каску и прочие) и ранил молодого парня в руку. Пришлось вмешаться полиции. Полицейский в гражданском появился на балконе психа и показал свою повязку толпе, чтобы всех успокоить.
Кстати, скажу здесь, что обитатели этих кварталов живут в настоящем ужасе перед желтыми жилетами, отождествляя их с некими "большевиками" с ножами в зубах, только и ожидающими, чтобы ограбить их квартиры. Я услышал, как один из таких, пожилой человек, кричал манифестанту: "Но чего вы хотите? Мою квартиру? Вы хотите забрать у меня все накопленное?"

Пришли, став на паузу на place Marechal de Lattre Tassigny, так что Триумфальная Арка видна была далеко в прорезь авеню Foch. Для жилетов Триумфальная Арка с недавних пор стала эквивалентом Иерусалимского Храма для евреев, и они говорят друг другу "Следующим Актом на Полях, у Арки".

Однако же жилеты (без желтых жилетов в этот раз) оккупировали на некоторое время Елисейские Поля после дефиле 14 июля!

Продолжая путь к porte Maillot (я уже объяснял что porte - это изначально были въезды в город Париж с разных сторон, теперь они находятся в глубине города, ЭЛ), жилеты заметили, что авеню de Grand Armee и все другие артерии, ведущие к площади Этуаль, были все блокированы полицией.

Ситуация накалилась ближе к концу манифестации, на rue Caulincourt, когда жандармы внезапно получили приказ остановить манифестантов. Может быть, жандармам показалось, что некоторые из манифестантов, распевающих на этой узкой улице, сделались слишком нервными и азартными?

Внезапное появление жандармов лицом к лицу вызвало немедленную реакцию десятков антифа и других леваков, доселе дискретных в действиях (но не в их кричалках и антиполицейских лозунгах "Saimo tutti Antifascisti!"), они воспользовались моментом, чтобы оказать давление на полицию.

Жилеты стали говорить меж собой о провокации. "Это так задумано. ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОВОКАЦИЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ИНЦИДЕНТОВ". Но другие жилеты стали скандировать "Где Стив?" (молодой человек, пропавший без вести в Нанте во время приступа полицейского насилия, ЭЛ.)

Понемногу отступая, жандармы тем не менее сохраняли спокойствие. До момента, когда прибыли на Монмартр. Здесь жандармы стали пускать гранаты с газом и целиться в головы манифестантов из LBD (оружие, стреляющее каучуковыми пулями, ЭЛ). Некоторые жилеты говорили, что и стреляют, а не только целятся, если так, то, к счастью для всех, промахивались, не попадали в цель.
Что произошло? Почему это внезапное насилие? Такое впечатление, что один-единственный алкоголизированный zonard (банлье вокруг Парижа еще называют Zona, ЭЛ), шедший рядом с колонной жилетов, швырнул стеклянную бутылку в жандармов, которые решили, что их атаковали жилеты.

Не особенно профессиональная была эта сверхреакция жандармов на единственного zonard, а именно стрельба газовыми гранатами, в то время как на Монмартре многочисленные туристы идут к собору Сакре-Кер.
Ситуация все же успокоилась, жилеты полезли по ступеням к собору, а силы правопорядка стали методично блокировать улочки вокруг, возможно, для того, чтобы избежать "дикой манифестации" в ту или другую сторону. Жандармы покинули Монмартр в 18:30, а через пяток минут и последние жилеты, одетые в свои желтые жилеты, ушли, прощаясь с неизменным лозунгом "До следующей субботы!"

В провинции:
Инциденты в Монтпелье, манифестация размера, сравнимого с парижской, присутствие 200 парней из "черного блока" (или антифа) и множество гранат со слезоточивым газом.

В следующую субботу акт XXXVII!"
Уже третью, что ли, субботу ни МВД Франции, ни сами "желтые жилеты" не публикуют точных цифр количества участников. Посему не могу сделать этого и я.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563855840
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