УкрВыборы выиграл Коломойский, - Олег Царев

07:27 23.07.2019

что ожидает Зеленского, его партию и всю Украину

Олег Царев



Примерно за две недели до выборов я на пресс-конференции озвучивал цифры, которые должны были получиться. Удивительно, что мы практически попали с точностью до пяти голосов. Я говорил, что Зеленский получит в сумме половину мандатов.



Всего у "Слуги народа" будет порядка 240–250 депутатов. Это будет большинство, но при этом у Зеленского в этом большинстве большинства не будет - золотая карточка находится у Коломойского. Человек 45–50 - это люди Коломойского. Поэтому Зеленский ничего не сможет сделать без Коломойского.

Зеленский сможет сейчас сформировать правительство в одиночку из "Команды 95" и команды Игоря Коломойского. Вполне возможно, что они добавят к себе Вакарчука. Присоединят, если у него будут не очень высокие требования. Тем более Вакарчук не опасен для Зеленскоого.



Надо сказать, что депутат становится депутатом после нескольких созывов. Поверьте мне как депутату четырех созывов. Люди Зеленского неопытны, и люди Вакарчука неопытны. Получается, что в парламенте будет массовка. А вот люди Коломойского и Авакова - опытные политик, они и будут задавать тон в будущей фракции.

Юлия Тимошенко скорее всего окажется в оппозиции, Виктор Медведчук будет в оппозиции, Петр Порошенко… Конечно, его будет разрывать, но какое-то время он будет в оппозиции и это будет очень сильная оппозиция.

Есть вопросы по Авакову. Если Зеленский будет действовать так же грамотно, как он действовал до сих пор, то он постарается должность министра МВД Авакову не дать. Хоть это и было обещано. Авакову обещали и министра, и премьер-министра, и в крайнем случае сохранить должность руководителя МВД. Но если Зеленский не возьмет под себя все силовые структуры, он потеряет контроль над ситуацией. У Порошенко был минус: он настолько любил деньги, что очень часто, выбирая между деньгами и властью, он выбирал деньги. И это его подвело. Настоящий политик всегда должен выбирать власть. Власть - это силовики и парламент. Поэтому я думаю, что Зеленский постарается Авакова не допустить во власть, чтобы Аваков не получился таким же "могильщиком Зеленского", как в свое время был у Петра Порошенко. Тот тоже не решился убрать Авакова, и мы видим, что получил.

В общем-то по выборам интриги нет, но есть интрига по формированию правительства. Я знаю, что Зеленский обещал отдать силовиков Коломойскому. Я надеюсь, что он их не отдаст, а даст взамен Коломойскому какие-то бизнес-направления и откупится деньгами. Это было бы правильно. Я считаю, что интрига серьезная. Потому что если не дать Авакову пост министра МВД - он уйдет в оппозицию. Юлия Тимошенко, Аваков, растившие мышцы, ставшие одними из самых богатых людей в Украине, радикалы и силовики - это очень серьезный ресурс. То есть у Зеленского есть власть, но намечается очень серьезная оппозиция. Да, у нее не будет большинства, но будет сила.



Следующий вопрос, который определяет будущее Зеленского как политика, так и будущее Украины. У Зеленского достаточно голосов, чтобы ввести рынок земли. Украинская земля стоит сейчас от 500 до 1000 долларов за гектар, а в мире в среднем такой чернозем стоит до 50000 долларов. Так что это очень выгодный бизнес - вложиться в украинскую землю. В первой очереди уже стоят американцы, готовы зайти транснациональные корпорации.

Если Зеленский продаст землю, то на какое-то время в страну зайдут деньги, зайдут иностранные компании, зайдут банки, зайдут технологии, зайдут лизинговые компании. Это позволит Зеленскому проскочить первый срок и даст возможность попасть во второй.



Чрезвычайно важный вопрос для Зеленского - восстановить отношения с Россией. Здесь, я считаю, разрыв между Украиной и Россией будет нарастать. Здесь парадоксальная ситуация: для того, чтобы стать от России дальше - Украине нужно с ней сблизиться. То есть надо восстановить товарно-денежные отношения, надо восстановить торговлю, надо прекратить войну в Донбассе. Это очень хорошо понимают как Соединенные Штаты, так и в Европе.

На Зеленского сейчас оказывается давление со всех сторон - со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов, Европы - о том, что война в Донбассе должна быть прекращена, отношения с Россией должны быть нормализованы. Это не значит, что Украина станет другом, - это значит, что ситуация внутри Украины стабилизируется.



И американцам, и европейцам нужно стабилизировать ситуацию на Украине. Потому что если ее не стабилизируют, то они Украину потеряют. Если они восстановят отношения между Украиной и Россией, то нормализуется ситуация экономическая на Украине - они будет меньше вливать денег в Украину за счет торговли и восстановления отношений. Поднимется уровень жизни, и Украина как русофобский антироссийский проект будет и дальше на полных парусах отходить от России, построение "анти-России" на Украине продолжится.

Силовики, Аваков, продажа земли - вот основные вопросы, которые встают перед Зеленским, и будут определять судьбу страны. Еще Минские соглашения, которые, я считаю, будут выполнены. Сейчас нет спора о том, что их нужно выполнять. Сейчас есть спор, каким образом их выполнять и самое главное - кто их будет выполнять? Зеленский хочет, чтобы диалог между Россией и Украиной велся на уровне президентов. Он не хочет, чтобы диалог велся через Коломойского и Медведчука. То есть вопрос только в том, как будет вестись диалог. Поэтому все три группы конкурируют между собой за право вести переговоры с Россией.



Зеленский говорит: "Посредники не нужны, я сам все сделаю". Коломойский демонстрирует "чудо": "Ура! Пророссийские отношения, пророссийские высказывания!". И говорит: "Я все сделаю". А Виктор Медведчук проводит свою политическую силу в украинский парламент: "Наша политическая сила - залог того, что Минские соглашения будут выполняться".



Поэтому я считаю, что Минские соглашения будут выполняться по мере того, как Зеленский будет брать контроль над Украиной.



Безусловно, это все будет сопровождаться двумя процессами. Первый - раскулачивание Порошенко и умножение его политического рейтинга на ноль. Зеленскому не нужно, чтобы Порошенко с его политической силой критиковал действия Зеленского. Порошенко - достаточно эффективный боец. Если бы Януковичу дать хотя бы десятую воли Порошенко, то глядишь, и майдан бы проиграл. Порошенко всегда был настоящим бойцом. Он представляет угрозу для Зеленского.



И второй - борьба с радикалами. В том, что будет "ночь длинных ножей" – у меня практически нет сомнений. То, как себя ведет Зеленский, показывает, что он держит контроль над ситуацией и хочет полностью взять все в свои руки. А это значит, что он будет контролировать парламент, постарается контролировать правительство и будет контролировать силовиков. И ему не нужны радикалы как конкуренция, как власть улицы, которой Петр Порошенко собирается тихонечко давать деньги и устраивать "уличную" оппозицию новому президенту.