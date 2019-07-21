Президент Казахстана рассказал, как ему пытаются льстить. Но он - самокритичен и...

07:41 23.07.2019

Токаев отметил, что очень самокритичен, и поэтому не воспринимает лесть



НУР-СУЛТАН, 21 июл - Sputnik



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признался, что не воспринимает лесть. Такое заявление он сделал во время документального фильма "Президент 2:0" на "31 канале".

На вопрос российского журналиста Алексея Пивоварова о том, пытаются ли президенту льстить, глава государства признался: да.

"Я лесть не очень воспринимаю. Не то, чтобы не очень воспринимаю, она мне не нравится, откровенно говоря. Уже пытаются, правда, некоторые. По итогам визита в Узбекистан высказали такие фразы, как "блестяще", "такого никогда не было", "как вы хорошо выглядели" и прочее. Но я просто игнорирую, не отвечаю и прохожу мимо", - заявил глава Казахстана.

Токаев подчеркнул, что является лучшим для себя судьей и знает, когда он ошибается.

"Я же знаю, где я плохо выглядел, где я ошибся. В этом плане я самокритик, а может, даже самоед", - добавил он.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев поделился, что первые дни президентства были для него непривычны. Особенно во время публичных мероприятий.

"Когда говорили "президент, президент", я оглядывался, думал, что Нурсултан Абишевич (Назарбаев – первый президент Казахстана) приехал. Но, вы знаете, это дело времени. К хорошему быстро привыкаешь", - рассказал глава Казахстана.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что президентская ноша очень тяжелая. Вопросы безопасности и благополучия всего народа – непростые задачи, которые стоят перед главой государства.

Документальный фильм "Президент 2.0" был показан на "31 канале". Касым-Жомарт Токаев откровенно ответил на вопросы, связанные с его биографией, дипломатической карьерой и личными убеждениями.