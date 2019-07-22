 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вьетнам ждут перемены во власти. Разболевшегося Президента Чонга сменит Ким Нган? - Г.Локшин
08:32 23.07.2019

Стратегического партнера РФ в Азии ждут перемены во власти

О чем говорят последние контакты Китая и Вьетнама на высшем уровне

Об авторе: Григорий Михайлович Локшин – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.
22.07.19

В Южно-Китайском море по-прежнему неспокойно. Только что в районе архипелага Спратли вновь произошло опасное противостояние кораблей береговой охраны Китая и Вьетнама, которое чуть было не переросло в конфликт, подобный тому, что случился в мае 2014 года, когда китайская буровая платформа вошла в исключительную экономическую зону Вьетнама (ИЭЗ) около Парасельских островов. Напомним, что Китай претендует на суверенитет почти над всей акваторией Южно-Китайского моря и расположенными там островами. С ним уже многие годы категорически не согласны и горячо спорят другие прибрежные государства, прежде всего Вьетнам и Филиппины.

Характерно, однако, что на этот раз вьетнамские СМИ целую неделю хранили полное молчание по поводу этого инцидента. О нем стало известно только из сообщения гонконгской газеты South China Morning Post. Все дело было в том, что он практически совпал с проходившим в это же время государственным визитом председателя Национального собрания СРВ и члена Политбюро ЦК КПВ г-жи Нгуен Тхи Ким Нган, которому обе стороны, как всегда, придавали большое значение. Как раз ее тепло принимал в Пекине генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Визит этой делегации готовился давно и должен был стать заметной вехой в отношениях двух стран.

В состав делегации входили девять членов ЦК КПВ и заместитель премьер-министра. И хотя по итогам визита не было принято никаких совместных документов, прошедшие переговоры на разных уровнях охватили весь круг проблем двусторонних отношений. И как уже не раз бывало в прошлом, стороны обменялись заверениями в намерении развивать всестороннее стратегическое партнерство и решать все спорные проблемы мирно и на основе международного права.

Конечно, хотелось бы только видеть подтверждение всех этих заявлений китайской стороны на практике, но, как показали события, одновременно происходившие в архипелаге Спратли, это бывает далеко не всегда. Тем не менее каждый их шаг в укреплении взаимного доверия и сотрудничества Вьетнама и Китая – двух наших стратегических партнеров в Азии – всегда важен и позитивно воспринимается в России.

Это был уже второй визит в Пекин одного из нынешней тройки лидеров страны (президент, премьер-министр и спикер парламента) с апреля этого года, когда стало ясно, что генеральный секретарь ЦК КПВ, он же президент Нгуен Фу Чонг, не вполне оправился от болезни. На состоявшемся в апреле в Пекине саммите государств – участников проекта "Один пояс, один путь" – делегацию СРВ возглавлял премьер-министр Нгуен Суан Фук. На этот раз делегацию возглавила председатель Национального собрания Ким Нган.

По мнению многих наблюдателей, Ким Нган – это новая восходящая звезда на политической арене Вьетнама. Своими активными действиями на посту спикера парламента она убедительно показала, что является сильным и умелым руководителем с большими политическими амбициями. На принятом во Вьетнаме голосовании о доверии депутатов высшим государственным деятелям страны, которое проводится в середине срока компетенции Национального собрания, Ким Нган получила наибольшее число голосов поддержки из всех. Очевидно, что вопрос о ее назначении на другой руководящий пост решится на предстоящем съезде КПВ, но, как полагают многие наблюдатели, она имеет все шансы занять один из двух главных постов, которые освободит нынешний генсек КПВ и президент СРВ Нгуен Фу Чонг после съезда, а возможно, и до него.
Но почему именно она, а не премьер-министр Фук, возглавила столь представительную делегацию в Китай? Вопросы возникли еще до отъезда делегации, когда в Ханое именно Ким Нган приняла прибывшего из Пекина китайского посла и имела продолжительную беседу с ним, хотя по протоколу в отсутствие президента его должна была принимать вице-президент страны. Наблюдатели заметили, что в мае этого года она вместо президента представляла в Национальном собрании новый законопроект о труде, приведенный в соответствие с требованиями МОТ. Она же принимала прибывшего с визитом министра обороны КНР. Многие наблюдатели также вспоминают в связи с этим эпизод, случившийся в мае на похоронах бывшего президента СРВ Ле Дык Аня, когда представлявший пришедших проститься с ним политических деятелей заместитель премьер-министра, возможно, по ошибке назвал Ким Нган "президентом страны". Это вызвало понимающую улыбку у всех присутствовавших и было воспринято многими как намек на предстоящие перемены в руководстве и выдвижение спикера парламента на более влиятельный пост из четырех главных в стране.

За весь период продолжающейся болезни президента отношения с Китаем складывались не лучшим образом. Китайские пограничники продолжали преследовать вьетнамских рыбаков в традиционных местах их промысла в районе оккупированных Китаем в 1974 году Парасельских островов в Южно-Китайском море. В разгар торговой войны с США китайские предприниматели начали в массовом порядке направлять свои товары в США через Вьетнам под маркой "сделано во Вьетнаме". Это вскоре поставило под угрозу всю торговлю Вьетнама с США, которые представляют его главный экспортный рынок, позволяя частично балансировать большой дефицит в торговле с Китаем. Так что перед Ким Нган в этой миссии стояли нелегкие задачи.

Решение направить Ким Нган во главе столь представительной делегации в Китай было не случайным, и принято оно было в обстановке начавшейся во Вьетнаме подготовки к XIII съезду КПВ, который должен состояться в начале 2021 года. В связи с этим для руководства КПВ важно было поближе познакомить китайских коллег с потенциально возможным новым лидером партии или страны.

Многие наблюдатели уже задаются вопросом – а готов ли Вьетнам к выдвижению женщины на высший пост в стране. Для Вьетнама это не является чем-то новым и необычным. В его истории было немало примеров выдающейся роли женщин в руководстве страной. Да и сегодня их немало на высоких партийных и государственных постах.

Источник - ng.ru
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