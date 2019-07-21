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Балаева ушла из "внутрянки", но недалеко. Последние подвижки в КазВерхах, - Д.Ашимбаев
08:40 23.07.2019

Ашимбаев: Позиция нового помощника президента Аиды Балаевой может стать ключевой в госаппарате
Госорганы при отсутствии жестких требований к своей работе в публичной сфере склонны к минимизации предоставляемой информации. И министерства, и акиматы, и квазигосударственный сектор стараются давать главным образом информацию о мероприятиях, которые работают на пиар их ведомства, но для широкой общественности, для экспертов никакого интереса не представляют

Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 22 июля

22 июля, в понедельник, президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ перед уходом в краткосрочный отпуск провел ряд кадровых перестановок и структурных реорганизаций в Администрации президента. Во-первых, Служба центральных коммуникаций была переведена (а фактически возвращена) в подчинение Администрации президента, ее новым директором стал известный политолог, экс-директор Научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат КАЛИЕВ. Во-вторых, помощник президента Тимур СУЛЕЙМЕНОВ был назначен замруководителя Администрации президента. Новое назначение получила заведующая отделом внутренней политики Администрации президента Аида БАЛАЕВА – ее статус был повышен до помощника президента и одновременно с этим она получила позицию заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента. Надо отметить, что г-жа Балаева возглавила новое подразделение в составе Администрации. Наконец, были назначены новые заведующие двух вновь созданных отделов Администрации президента: Сатыбалды БУРШАКОВ возглавил отдел внешней политики и международных связей, Айдын КУЛЬСЕИТОВ – отдел стратегических планирования.
Новые назначения и структурные реформы в Администрации президента мы обсудили с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ:

Обновленному СЦК надо готовить из чиновников спикеров
- Данияр Рахманович, прежде всего, надо, наверное, отметить возвращение Службы центральных коммуникаций в лоно Администрации президента. Как бы вы оценили это решение президента?
- Если вы помните, Служба центральных коммуникаций в свое время была создана на фоне земельных митингов как признание того, что государственная информационная политика оказалась недостаточно четко выстроенной именно в плане пропаганды и контрпропаганды. В свой первый заход СЦК – напомню, сначала служба действовала при Администрации президента – ее деятельность была выстроена как параллельная пресс-службе президента и всей идеологической вертикали. СЦК в тот период подчинялась не замруководителя Администрации президента по внутренней политике Баглану МАЙЛЫБАЕВУ, а непосредственно рукАПу. Под началом Ержана БАБАКУМАРОВА это ведомство развернуло достаточно активную пропагандистскую работу, сделало постоянными брифинги и членов правительства, и экспертов, и депутатов. То есть превратилось в эффективную коммуникационную площадку.
Затем, после создания Министерства информации и коммуникаций в 2016 году, СЦК вошла в его состав и фактически растворилось в нем. К сожалению, к недостаткам последнего периода работы СЦК можно отнести чрезмерную заорганизованность – по собственному опыту скажу, что доходило до того, что спикеров просили заранее подготовить самому себе вопросы. То есть журналистская самодеятельность в какой-то момент на этой площадке перестала поощряться. Что, по большому счету, не добавляет чести данной организации.
В последние годы мы наблюдаем, как ситуация в информационно-пропагандистской сфере снова несколько искажается: госорганы при отсутствии жестких требований к своей работе в публичной сфере склонны к минимизации предоставляемой информации. И министерства, и акиматы, и квазигосударственный сектор стараются давать главным образом информацию о мероприятиях, которые работают на пиар их ведомства, но для широкой общественности, для экспертов никакого интереса не представляют. Это, как правило, различные благотворительные акции и юбилейные мероприятия. В то время как контент, связанный с реальным содержанием деятельности госорганов, совершенно выпал из информационного поля. В какой-то степени этот пробел восполняла деятельность пресс-службы правительства, в частности, правительственные брифинги, которые поддерживают информационную работу в определенном тонусе. Однако получается, что это мероприятия, освещающие деятельность только правительства.
Помимо освещения деятельности госаппарата, полагаю, обновленная СЦК возложит на себя функции по подготовке пресс-секретарей всех столичных центров власти, а также по проведению тренингов для спикеров – ведь многие чиновники сегодня элементарно не умеют разъяснить позицию своего ведомства или собственную по принимаемым решениям. Такой механизм на данный момент крайне необходим – ведь госаппарату нужно продвигать свою позицию, свои ценности и в постоянном режиме отчитываться о проделанной работе в рамках реализации президентских инициатив, госпрограмм и госстратегий. Такой институт совершенно очевидно необходим. Тем более, что господин Калиев, который возглавил СЦК, имеет обширный опыт публичных выступлений, также он активно выступал в последние годы в социальных сетях.
Посмотрим, как будет выстроена работа обновленного центра – в необходимости активизации его деятельности в данный момент сомнений нет. Важно, чтобы была обеспечена и предельная острота обсуждаемых вопросов, что повлияло бы на формирование качественного контента о деятельности госорганов.

Балаева ушла из "внутрянки", но недалеко
- Еще одно значимое назначение в идеологическое сфере – это переход Аиды Балаевой, до настоящего момента возглавлявшей отдел внутренней политики Администрации президента, на позицию помощника президента и заведующей вновь созданного отдела в составе Администрации - по контролю за рассмотрением обращений. Означает ли это, что г-жа Балаева, которая занимала достаточно видную позицию в идеологическом блоке госаппарата, дистанцируется от внутриполитических вопросов и поменяет свой функционал?

- Нужно понимать, что рассмотрение обращений граждан является одной из ключевых задач государственных органов. Когда-то в свое время в Администрации президента функционировал отдел писем и приема граждан, который, однако, затем растворился внутри общего отдела. Между тем, вопрос это очень важный – очевидно, что эту сферу деятельности госаппарата нужно поднять на качественно новый уровень, развивая общественные приемные президента, госорганов. Возможно, необходимо поставить вопрос о создании в регионах единых общественных приемных, которые обобщали все поступающие от граждан обращения и запросы и могли бы по принципу одного окна оказать и правовую консультацию, и психологическую помощь. Наконец, они могли бы моментально направлять какие-то вопросы для решения уполномоченным госорганам. Необходимость построения такой вертикали для оперативного и эффективного рассмотрения многих проблемных вопросов в Казахстане – очевидна.
Ведь зачастую – опыт тех же земельных митингов это подтверждает – многие социальные проблемы и протестность связаны с недостаточной разъяснительной работой среди населения. Сейчас часть это функционала перешла СЦК. А вот изучение накопленных проблем населения и создание эффективной системы их рассмотрения и решения, которая позволяла бы не просто снять протестную напряженность, а действительно помогала бы людям… такая вертикаль тоже, на мой взгляд, крайне необходима сегодня.

В настоящий момент, напомню, в стране действуют общественные приемные партии NurOtan, также есть механизмы приема обращений граждан в Администрации президента и во всех центральных и местных госорганах, но, повторюсь, нужно поднять качество этой работы на более высокий уровень.

Хороший пример дает действующая в нашей стране более десяти лет система ЦОНов, которая намного облегчила гражданам взаимодействие с госорганами. Сейчас деятельность ЦОНов касается, прежде всего, предоставления госуслуг. Однако всего спектра взаимодействия населения с государством ЦОНы не охватывают – есть также необходимость в разъяснении законодательства, получении юридических консультаций, а также в рассмотрении жалоб на факты произвола и коррупции со стороны представителей власти и правоохранительных органов, наконец, поступают просьбы оказать помощь в бедственном положении. Причем все эти обращения необходимо рассматривать незамедлительно – а в настоящий момент система работы госорганов с населением гибкостью и оперативностью не отличается.
Поэтому создание нового отдела в составе Администрации президента, статус заведующего которого повышен до помощника президента – прогрессивный шаг. Подчеркну, что Аида Балаева имеет опыт работы в акиматах и Алматы, и Нур-Султана, а также несколько лет заведовала отделом внутренней политики Администрации президента. То есть она имеет хорошие компетенции и понимание стоящих перед ней вопросов и задач.

Источник - ia-centr.ru,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563860400
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