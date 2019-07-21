В Узбекистане рассекретили стоимость потребительской корзинки - 650 тысяч сумов ( 76 долларов) в месяц

08:43 23.07.2019

В Узбекистане рассекретили стоимость потребительской корзины

В Узбекистане впервые назвали данные по потребительской корзине и прожиточному минимуму. Это сделал министр экономики и промышленности Батыр Ходжаев.

По его словам, корзина в среднем "тянет" на 650 тысяч сумов ( 76 долларов) в месяц, а прожиточный минимум – около 800 тысяч сумов (95 долларов).