Новым премьером Британии избран фрик и обормот Борис Джонсон

14:51 23.07.2019

Избран новый премьер-министр Британии



23 июля 2019, Алина Назарова



Главой британской Консервативной партии избран бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон, объявил правящий комитет партии.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

В среду Джонсон станет премьер-министром страны – после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия, передает РИА "Новости".



Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Борису Джонсону предсказывали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.