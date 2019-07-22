Ворухский конфликт. Отряды камнеметчиков засели вдоль границы

14:59 23.07.2019

23 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Конфликт на границе. Ситуация стабильная, но люди пока не расходятся



Ситуация на месте приграничного конфликта стабильная, но люди еще не расходятся. Об этом 24.kg сообщил глава села Ак-Сай Эркин Жолчиев.

По его словам, военные и сотрудники внутренних дел находятся на границе с таджикским анклавом Ворух.



"В Баткен эвакуированы жители нескольких домов, находящихся близко к месту конфликта и анклаву Ворух. Остальные остаются в своих домах", - рассказал Эркин Жолчиев.



По его данным, во вчерашнем конфликте ранены четверо местных жителей.



По сведениям пресс-службы полномочного представительства правительства в Баткене, в местную больницу всего госпитализировали 15 человек. Из них 12 получили огнестрельное ранение. По данным Минздрава, госпитализировали 14 человек, из них с огнестрельными ранениями только 9.



Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи "Ворух". Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали милиционеры и пограничники. Всем им оказана медицинская помощь. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.



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23 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Пограничная служба Кыргызстана призвала Таджикистан не поддаваться эмоциям



В ГПС Кыргызстана прокомментировали заявление ГКНБ Таджикистана. Спецслужбы соседнего государства, напомним, заявили, что конфликт на кыргызско-таджикской государственной границе "является провокацией кыргызской стороны в преддверии встречи президентов двух стран".



Государственная пограничная служба призвала таджикскую сторону не поддаваться эмоциям и воздержаться от необоснованных обвинений в адрес кыргызской стороны, а также заявлений, способствующих нагнетанию обстановки и любых контракций и действий, которые могут внести дополнительную напряженность.



Пограничное ведомство КР выступает за проведение совместного расследования причин, выявление виновников инцидента и принятие двусторонних мер по недопущению пограничных конфликтов в дальнейшем.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи "Ворух". Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек - местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.