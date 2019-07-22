Трамп заявил о способности выиграть войну в Афганистане за неделю. Дурачок...

15:08 23.07.2019

Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за неделю, но это бы "стерло страну с лица земли" и убило 10 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.



"Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 млн людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней", – заявил Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, передает РИА "Новости".

"Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо", – добавил глава Белого дома.



По оценкам властей Афганистана, в 2018 году численность населения страны составляла около 31,5 млн человек.

Напомним, в конце января Трамп назвал условия вывода американских войск из Афганистана.



Текст: Антон Никитин