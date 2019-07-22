Акимат Алматы показал дома людей, получавших пособия для бедных

15:19 23.07.2019

Акимат Алматы показал дома людей, которые получали адресную социальную помощь (АСП) как нуждающиеся, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, установлены факты мошенничества со стороны отдельных граждан. На основании этого Управление социального благосостояния Алматы проводит мониторинг корректности назначения АСП. В результате были подтверждены случаи переплаты, двойных выплат, укрытия доходов индивидуальных предпринимателей и другие. Например, в Бостандыкском районе Алматы семья из шести человек проживает в трехуровневом доме и имеет дорогостоящий внедорожник. При этом, указав в заявке доход с собственного ИП 45 тысяч тенге, начала получать пособие для бедных по 112 тысяч тенге.



"А в Медеуском районе семья в составе 18 человек проживает в частном доме, имеет два автомобиля и собственный продуктовый магазин. При этом в заявке общий доход указан порядка 309 тысяч тенге, на каждого человека приходится по 17,1 тысячи тенге. Таким образом, им была назначена АСП в размере 270 тысяч тенге. Участковая комиссия отдельно рассматривает подобные случаи и принимает меры по прекращению выплат", - сообщили в Управлении благосостояния акимата Алматы.



В акимате напомнили, что по правилам назначения АСП предоставление недостоверных данных влечет за собой прекращение выплат всей семье. Кроме того, заявитель, предоставивший заведомо ложные сведения, обязан вернуть денежные средства в добровольном или судебном порядке.