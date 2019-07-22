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Только для своих: нового главу МВФ опять выберет Европа
15:24 23.07.2019

Шансы у представителей других континентов могут возникнуть, только если европейцам не удастся договориться между собой

Дмитрий Мигунов

В международных финансовых институтах наступило время больших перестановок. Весной был назначен новый председатель Всемирного банка - им стал американец Дэвид Мэлпасс, сменивший ушедшего в досрочную отставку Джин Ен Кима. Буквально пару недель назад стало известно, что и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард покинет свой пост раньше времени, возглавив Европейский центральный банк, о чем "Известия" уже писали. После того как слухи о ее уходе превратились в факт, немедленно началась борьба за освобождающееся кресло. Скорее всего, новым главой опять станет европеец, но возможны и варианты.

Международный валютный фонд был создан в конце Второй мировой войны и стал неотъемлемой частью международной финансовой архитектуры, позже названной Бреттон-Вудской (по имени городка, где прошла конференция, на которой и было принято решение о создании МВФ). В ее рамках были созданы две организации - МВФ и Всемирный банк. Первая отвечала за финансовую стабильность и поддержку государств, оказавшихся в трудном положении, тогда как на вторую были возложены обязательства по развитию.

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За неучастием СССР основными игроками в системе стали США (около 45% мирового ВВП на 1945 год) и страны Западной Европы. При этом два главных института были негласно, без какого-либо упоминания, поделены как "сферы влияния". C 1946 года главой Всемирного банка всегда являлся американец, а МВФ - представитель Европы. Традиция успешно пережила холодную войну, распад СССР и СЭВ, возвышение Китая и Индии, а также мировой финансовый кризис 2008 года. Что бы ни происходило, правило соблюдалось.

В апреле она продолжилась избранием Дэвида Мэлпасса в качестве председателя Всемирного банка, так что есть весьма серьезные основания подозревать, что и в фонде тоже ничего не изменится. Выбирать будут среди своих, европейцев, причем не просто из государств - членов Евросоюза, а именно граждан стран - участниц еврозоны - в нынешней ситуации они выглядят наиболее "благонадежными".

Именно по причине недостаточной "европейскости" была отвергнута кандидатура опытнейшего финансиста канадца Марка Карни. Хотя его послужной список выглядит исключительно мощно. Проработав более 10 лет в крупнейшем инвестбанке мира Goldman Sachs (из которого вышла добрая половина глав минфина и ФРС США), в 2008–2013 годах он возглавлял ЦБ Канады, а затем перешел на руководящую должность в Банке Англии, тем самым став одним из редчайших финансистов, которым удалось по очереди управлять сразу двумя центральными банками разных стран. Ко всему прочему Карни владеет еще и ирландским паспортом, так что формально он подходит по всем критериям.

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В Европе, однако, решили, что этого недостаточно. Как рассказал Reuters неназванный французский чиновник, Карни - "по сути дела, канадец", а значит, его кандидатуру поддерживать во Франции не будут. Хотя время назначения было бы исключительно удачным, поскольку ему не пришлось бы бросать место работы, так как его срок руководства Банком Англии подходит к концу к новому году.

В итоге среди возможных кандидатов упоминается несколько довольно известных лиц, никого из которых, впрочем, нельзя считать идеалом - вопросы могут возникнуть практически к любому из имеющихся соискателей.

Бывший министр финансов Нидерландов оказался кандидатом номер один после того, как вариант с Карни отпал. После первого раунда переговоров в Шантильи еврочиновники не пришли к соглашению насчет кандидатуры, но договорились принять решение до конца месяца, и, судя по всему, фаворитом является именно Дейсселблум. Главное преимущество в его резюме состоит в том, что во время финансового кризиса в еврозоне именно его посредничество помогло оформить основные сделки и соглашения.

С политической точки зрения за Дейсселблумом стоит вся мощь Германии, а Франция, второй ключевой игрок в еврозоне, как минимум не возражает против его кандидатуры. В целом он пользуется благосклонностью левоцентристских сил, поскольку они чувствуют себя обделенными после более чем скромного представительства среди новых членов Еврокомиссии.

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Однако Дейсселблума любят не все. В 2017 году он обрушился с неполиткорректной критикой на пострадавшие от финансового кризиса страны Европы, заявив, что они потратили все деньги "на выпивку и женщин", в результате чего их и пришлось спасать всем миром. В общем-то таким образом он выразил мнение многих представителей Северной и Центральной Европы о Европе Южной, но мало кто откровенно высказывался в такой форме. В результате социал-демократ, уважающий финансовую ответственность, впал в немилость в Испании, Португалии, Италии и Греции.

Основной альтернативой Дейсселблуму является глава еврогруппы (Совета министров финансов еврозоны, в некотором смысле "теневое правительство" ЕС) португалец Мариу Сентену, которого активно поддерживает премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Сентену в качестве главы португальского минфина добился неплохих успехов в части вывода своей страны из кризиса, так что его подают как человека, "умеющего решать проблемы".

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Некоторые затруднения могут возникнуть с тем, что такая маленькая страна, как Португалия, уже имеет чрезвычайно мощное представительство в международных институтах, если вспомнить, что пост генсека ООН занимает Антониу Гутерриш. Кроме того, пока не факт, что у него найдется серьезная поддержка за пределами родной страны.

Единственной женщиной, кандидатуру которой всерьез рассматривают в Европе, является министр финансов Испании. Надя не имеет большого опыта в политике, но пользуется полным расположением своего босса Педро Санчеса. Впрочем, как пишет The Financial Times, едва ли даже Санчес будет продвигать Кальвиньо, если не удастся найти союзников за пределами Пиренеев. Испания - значительно более весомая страна в Европе по сравнению с Португалией, но и ей практически невозможно действовать в одиночку.

На случай, если политкорректность восторжествует и южане откажут Дейсселблуму, существует компромиссный кандидат из Финляндии - председатель ЦБ северной страны Олли Рен. Помимо него может быть рассмотрена кандидатура и другого финна, Александра Стубба, который раньше занимал пост премьер-министра государства.

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Европейцы торопятся: отсутствие единого кандидата до конца месяца может спровоцировать другие участвующие в МВФ государства поставить вопрос о прекращении устаревшей традиции. Здесь нужно понимать, что баланс сил в мире со времен 1940-х годов радикально изменился. На тот момент независимые развивающиеся страны не производили и 15% мирового ВВП, сейчас они составляют уже более половины. Фонд пережил несколько попыток реформирования через изменение голосующих квот, однако каждый раз доли представителей развивающегося мира только лишь приближались к реальному соотношению сил.

Так, по итогам реформы 2010 года, которая была окончательно закреплена в 2015-м, у крупнейшего участника МВФ, США, было 17,5% голосующих акций. На втором месте располагалась Япония с 6,48%, а на третьем - Китай с 6,41%. Между тем Китай по объему экономики даже по текущим валютным курсам опережает Японию в три раза, а от США отстает всего на треть. В меньшей степени ущемлены интересы Индии, которая по ВВП находится на седьмом месте в мире, а по количеству голосов в МВФ - только на девятом. В целом практически все ведущие развивающиеся страны имеют меньше прав в фонде, чем это должно было быть, если бы их вес определялся исключительно масштабами экономики.

В итоге может получиться ситуация, когда лишь согласно традиции важная должность окажется в руках европейцев, но даже они не смогут определиться с кандидатурой между собой. В таком случае голоса новых индустриальных держав могут зазвучать с гораздо большей силой. Даже в западном мире многие считают несправедливой ситуацию, при которой руководство МВФ не имеет своей власти, а лишь одобряет решения, принятые в Вашингтоне и Брюсселе.

С другой стороны, правление Кристин Лагард показало, что значение МВФ неуклонно снижается и на данный момент институт не может похвастать тем влиянием, которым он обладал в 1990-е годы. Помимо избыточного веса голосов Европы и Северной Америки репутации фонда повредили еще и сомнительные советы, которые его руководство раздавало направо и налево согласно "Вашингтонскому консенсусу", который после кризиса 2008 года в самих же западных столицах сочли ошибочным. Если так, то есть ли смысл тому же Китаю и Индии бороться за влияние МВФ при нынешнем кризисе глобализации и активном создании не мировых, но региональных институтов взаимопомощи и развития? Поручиться за это не может никто.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563884640
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