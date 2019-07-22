Стратегическая гинекология против русских ракет, - К.Душенов

15:25 23.07.2019 Стратегическая гинекология против русских ракет

каков сегодня реальный баланс сил между Россией и Европой?



Константин Душенов



Запад в растерянности. После крушения Советского Союза, США и НАТО привыкли быть всемирными главнюками, привыкли, что каждое их слово – это закон для всех остальных. Но путинская Россия смешала их планы. Москва имела наглость восстать против либерал-сатанинского западного диктата. Хуже того, оказалось, что всей западной силы недостаточно, чтобы принудить Кремль склониться перед волей Дяди Сэма с его союзниками по планетарному разбою.



За последние 10-15 лет баланс сил в мире изменился кардинально. И изменения эти были вовсе не в пользу Запада. Но принять сей очевидный факт многие западные лидеры не в силах до сих пор. Так, 19 июля нынешнего, 2019 года, госпожа Урсула фон дер Ляйен, бывшая 6 лет министром обороны Германии, а теперь избранная новой главой Еврокомиссии, высказалась по поводу России так: "Кремль не прощает слабости, поэтому нам нужно действовать с позиции силы и придерживаться введенных против России санкций. В течение продолжительного времени Москва ведет себя враждебно, нарушает международное право, пытается как можно сильнее расколоть Европу. Евросоюз и США должны теснее взаимодействовать и вместе бороться с общим противником..."



В апреле 2018 г. эта же воинственная дама утверждала: "Президент Путин не воспринимает никакой слабости. Признание или снисхождение не сделают его более дружественным. Надо продлевать санкции, пока Москва не ослабеет. Россия аннексировала Крым, душит восточную Украину. В Сирии город Алеппо был разрушен ковровыми бомбардировками русских самолетов. Поэтому важно, чтобы в диалоге с Москвой мы были готовы занять позицию силы..."



Посыл ее речей прост и ясен: "Мы сильнее русских, и надо им это доказать. Только тогда они сами придут мириться на наших условиях". Но так ли это на самом деле? Госпожу Урсулу можно понять: по образованию она врач-гинеколог, и руководство немецкими генералами, точно, не самая сильная ее сторона. Но, справедливости ради, имеет смысл посмотреть, каков сегодня реальный баланс сил между Европой и Россией.



Для этого, думается, достаточно будет вспомнить, о чем говорил президент Путин в своем послании Федеральному собранию России 20 февраля нынешнего года. Он тогда достаточно подробно описал, каково состояние наших стратегических сил по сравнению с нашими заклятыми западными друзьями. Сделал он это, разумеется, не случайною. И неслучайно открыл ряд секретных деталей по нашим новейшим комплексам вооружения.



Итак, вспомним. Про планирующий стратегический гиперзвуковой блок "Авангард" Путин сказал так: "Это потрясающий успех российской науки, инженерной школы и оборонной отрасли производства. Нам нужно было дать адекватный и ассиметричный, но серьезный ответ на американские угрозы. Влияние этого проекта на безопасность страны равноценно запуску первого искусственного спутника Земли."



Сбить такой боевой блок американцы не могут. Мало того, они даже не видят его полет. Могут зафиксировать лишь старт ракеты-носителя, но после отделения от него, "Авангард" становится невидимым для американских локаторов до тех самых пор, пока он не поразит свою цель.



В нынешнем, 2019 году, на боевом дежурстве будет развернут первый полк "Авангардов". Кстати, ничего с нуля для этого строить не придется. Новые боевые блоки развернут на советских ракетах УР-100Н УТТХ, которые до сих пор являются самыми надежными носителями в истории человечества. Под них еще с советских времен развернута вся необходимая инфраструктура: шахты, военные городки, системы управления и многое другое. Как говорится, дешево и сердито...



Идем дальше. Про тяжелую ракету "Сармат", наследницу советской "Воеводы", которую супостаты из страха перед ее мощью прозвали "Сатаной", Путин сказал: "Это беспрецедентная по мощности ракета…" Напрашивается вопрос: если уже "Воевода" могла нести до 10 боевых блоков, по 1-й мегатонне каждый, то что же будет нести "Сармат"? Кстати, под него у нас тоже уже есть развернутая инфраструктура: по своим массо-габаритным характеристикам он соответствует "Воеводе" и может быть легко установлен в ее шахты.



Следующий по значению военно-стратегический проект России – гиперзвуковой комплекс воздушного базирования "Кинжал". О нем Путин сказал: "Опытно-боевое дежурство показало отличный результат. Будем расширять систему базирования Миг-31 с ракетами Х-47М2."



Вскоре после этих путинских слов Министерство обороны распространило заявление: "В течение 2018 года для подтверждения точностных характеристик комплекса "Кинжал" были выполнены 380 полетов над Каспийским и Черным морем. Были произведены практические пуски ракет Х-47М2 в сложных метеорологических условиях по целям, расположенным на разных полигонах. Ракеты, пролетев более тысячи километров, поразили все цели, имевшие размер, сравнимый с легковым автомобилем. Теперь отрабатываются задачи по дозаправке топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти в два раза…"



Но самый, пожалуй, таинственный проект стратегического российского оружия – это боевой лазерный комплекс "Пересвет". Тут Путин был краток: "Лазерные комплексы "Пересвет" подтвердили свои уникальные характеристики. В декабре этого года все поставленные в Вооруженные Силы "Пересветы" заступят на боевое дежурство." Министерство обороны тут же скупо уточнило: "Все поступившие в российские вооруженные силы лазерные комплексы "Пересвет" уже развернуты в местах постоянной дислокации и готовы к круглосуточному боевому дежурству."



Для того, чтобы хоть предположить возможности "Пересвета", имеет смысл вспомнить историю. В 1983-м году американский шаттл "Челленджер" совершил т.н. "нырок" над Москвой, чтобы продемонстрировать СССР свою способность к атомной бомбардировке с орбиты. В ответ тогдашний министр обороны СССР маршал Устинов предложил применить экспериментальный лазерный комплекс для сопровождения американского шаттла.



И вот 10 октября 1984 года, во время 13-го полета "Челленджера", эксперимент состоялся. Наш лазерный локатор 5Н26 начал работу в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. На тот момент высота орбиты американского корабля составляла 365 км, наклонная дальность обнаружения и сопровождения - до 800 км. Результат: на американском шаттле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, а астронавты почувствовали недомогание. Когда американцы стали разбираться, что же произошло, то поняли, что экипаж подвергся какому-то искусственному воздействию со стороны СССР.



Вашингтон заявил по этому поводу официальный протест. Москва промолчала. Но… В дальнейшем американские шаттлы больше никуда не ныряли. А наша лазерная установка и радиотехнические комплексы, имеющие высокий энергетический потенциал, для сопровождения шаттлов не применялись. Типа, все все поняли…



Но боевой русский лазер – это еще не все сюрпризы, приготовленные Москвой своим заклятым друзьям. Выступая перед Федеральным собранием, Путин сказал: "Ранее не говорилось, но сегодня можно сказать: весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель ядерного беспилотного комплекса "Посейдон"".



"Посейдон" уже не первый год не дает покоя супостату. Еще бы! Этот подводный робот способен погружаться на глубину до 6 000 метров, развивать под водой скорость около 200 км/час и нести боеголовку фантастической мощности до 100 Мт! Дивно ли, что некоторые американские чиновники просто отказываются в это верить! Так, 7 февраля нынешнего года заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила: "Информация о возможностях российского подводного беспилотника "Посейдон" является частью российской пропаганды. Я не доверяю российской пропаганде и верю в мощь нашей армии. Мы обладаем самой мощной армией в мире. Русский ядерный беспилотник не станет серьезной угрозой для США, потому что наш президент Дональд Трамп уже заявил о создании необходимых оборонительных систем…"



Ну, верить или не верить – это каждый может сам для себя решить. А Путин, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в нашей мощи, добавил: "Сегодня считаю возможным официально проинформировать вас еще об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил: есть у меня еще что сказать, но пока рановато. Вот теперь потихонечку так, будем рассказывать, что у нас там еще есть в загашнике. Так вот, скажу еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена – о гиперзвуковой ракете "Циркон"…"



То, что Путин затем сказал, превзошло все ожидания. Скорость "Циркона" - 9 Махов, т.е. около 3 км/сек. На всякий случай напомню, что единственная противокорабельная ракета США "Гарпун", поставленная на вооружение почти 40 лет назад, летит с дозвуковой скоростью менее 1 Маха. Дальность "Циркона", со слов Путина – более 1000 км. С "Гарпуном" неловко даже сравнивать, у него дальность – 130 км. Более того, ракета "Циркон" совместима с универсальными пусковыми установками крылатых ракет "Калибр" и может применяться как по морским, так и по наземным целям.



Еще Путин сказал: "Хочу подчеркнуть, что для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, Военно-Морскому Флоту России будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок. В ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года."



Считаем: 7 + 5 + 16 = 28 носителей "Цирконов" в дальней морской зоне. Это минимум 500-600 пусковых установок, которые по приказу Кремля можно развернуть в любой точке Мирового океана. Вот вам и основа инфраструктуры для быстрого глобального удара, который америкосы с 2003 года так хотели научиться реализовывать, но, увы, не сумели. От слова "совсем". А мы – от того же слова – способны производить оружие для БГУ хоть сейчас!



Вывод прост: в России создана уникальная линейка универсальных гиперзвуковых ракетных комплексов наземного ("Искандер"), воздушного ("Кинжал") и морского ("Циркон") базирования. Плюс космический "Авангард". Ни у кого в мире ничего подобного и близко нет! Что это значит – судите сами. Только не забывайте: сегодня гиперзвуковые ракеты – абсолютное оружие. Они способны гарантированно уничтожать любые стационарные и мобильные, точечные и площадные цели. Обычным, кстати, оружием, не прибегая к ядерным боеприпасам. От них защиты нет!



Похоже, не зря министр обороны России Сергей Шойгу предупредил скептиков: "Все представленное президентом оружие – абсолютная реальность. Самое главное достоинство новейших российских систем - недосягаемая эффективность. При этом наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы".



А Путин, отвечая на выход США из ДРСМД, добавил: "Скажу прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем идет речь. Россия будет вынуждена развернуть вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов."



Проще говоря, Путин прямо и недвусмысленно анонсировал удар по Белому Дому и Пентагону. И, таким образом, предупредил лично Трампа и министра обороны США. Так сказать, послал им черные метки.



В НАТО, кстати, все все прекрасно поняли. Буквально через 2 часа после речи Путина заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет заявил: "Российские заявления с угрозами нацелить ракеты на союзников СЩА по блоку НАТО неприемлемы. НАТО не хочет очередной гонки вооружений. Мы не намерены развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе…"



Еще бы! Впрочем, натовцы не намерены это делать не потому, что они такие белые и пушистые, а потому, что услышали слова Путина. Послушаем и мы: "Пусть сначала посчитают время подлета наших ракет, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России."



Типа, посчитайте дальность и скорость наших ракет. Разделите одно на другое. И поймете, сколько вам жить осталось, если только рыпнетесь…



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови! Источник - Завтра

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