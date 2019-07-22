Flyboard - это не по-узбекски. Дочь Мирзиеева раскритиковали за мажор-пиар сына Миромончика

15:27 23.07.2019

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УКОРИЛИ САИДУ МИРЗИЕЕВУ ЗА ОТДЫХ РЕБЕНКА



Пользователи узнета раскритиковали старшую дочь президента, замдиректора Агентства информации и внешних коммуникаций Саиду Мирзиееву после публикации снимков отдыха сына на Чарваке.



На фотографии, подписанной Саидой Мирзиеевой "Мой дорогой Миромон", мальчик катается на озере на Flyboard.



В ответ одна из пользовательниц делает замечание, одну вещь не нужно забывать: наши великие предки говорили: "Не выставляй напоказ себя людям, чтобы не задевать других, и не говори о том как ты сыт перед людьми, которым тяжело даже заработать на хлеб.



Уважаемая Саида. Это лишнее. Это начало ошибочного пути. Будьте скромнее. Весь народ Узбекистана и без того уважает нашего президента, призывает другая комментаторша.



Flyboard (в переводе "летающая доска") - состоит из водометных ботинок, вода в которые поступает через шланг от гидроцикла.



Ранее Саида Мирзиеева посчитала преждевременным введение единой школьной формы для узбекистанцев.