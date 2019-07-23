Кабул потребовал от Вашингтона разъяснить слова Трампа о войне в Афганистане

17:02 23.07.2019

Афганистан ожидает от Вашингтона разъяснений относительно позиции Трампа



23 июля 2019

"Афганский народ не позволял и не позволит какой-либо иностранной державе решать свою судьбу. Мы поддерживаем усилия США по установлению мира в Афганистане, но судьба страны не может быть определена на встрече иностранных лидеров в отсутствие афганского руководства", – подчеркивается в заявлении администрации президента, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".



В документе отмечается, что власти Афганистана ожидают от Вашингтона разъяснений по дипломатическим каналам относительно позиции Трампа.

В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. На встрече президент США заявил, что Вашингтон мог бы победить в войне в Афганистане в течение нескольких дней, однако не хочет "убивать 10 млн человек".