 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Яккабаге (Узбекистан) предприниматель облил бензином и поджег замхокима района, приказавшего снести его магазин
18:19 23.07.2019

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области предприниматель облил бензином и поджег заместителя хокима (главы администрации) района, который хотел снести его новый двухэтажный магазин и цех.
Инцидент произошел 20 июля на глазах сотен очевидцев.
Заместитель хокима Яккабагского района по вопросам строительства Мансур Туймаев, который пришел в сопровождении около двадцати сотрудников ОВД, после того, как водитель бульдозера не стал выполнять приказ снести здание, сам подошел к бульдозеру и направил его на магазин, который в это время работал.

Предприниматель, который попросил не сносить его магазин, так как ему еще не выплатили денежной компенсации, увидев, что его просьбы не принял во внимание, облил бензином Туймаева и поджег его. Окружающие смогли потушить загоревшегося заместителя хокима, чиновник был доставлен в больницу.
Бизнесмен, протестовавший таким образом, был арестован, а его сын и жена были доставлены в отделение милиции.
"Владелец магазина сказал, что у него большой кредит в банке, и он не даст снести магазин, пока не получит денежную компенсацию. Туймаева это разозлило, он подошел к бульдозеру, чтобы снести магазин. Владелец магазина сказал тому, чтобы он слез с бульдозера, и что в противном случае он его подожжет. Но заместитель хокима проигнорировал владельца и завел машину. Владелец магазина, увидев это, облил Туймаева бензином, поджег спичку и просил в него. И вдруг в один миг кабину бульдозера охватило пламя, люди смогли потушить загоревшегося заместителя хокима. Затем его доставили в больницу", - сказал один из очевидцев.

Другой собеседник рассказал, что заместитель главы района Мансур Туймаев на протяжении нескольких месяцев изводил жителей Яккабагского района, выселяя и снося их дома и магазины, и что терпению людей пришел конец.
"Наши улицы попали в программу "Обод махалля" ( "Благоустроеная махаля" - прим. ред.). Дома и магазины в этом районе попали под снос. Устное предупреждение об этом было сделано в апреле. Но они игнорируют правила, предусмотренные законом, и настаивают на том, что они не заплатят никакой компенсации или равноценный дома или магазины. Этот Туймаев вконец извел жителей района. В субботу он приехал с экскаватором и приказал водителю снести новый двухэтажный магазин. который в это время работал. В магазине стояли все товары, а на втором этаже в швейной мастерской работали люди. Увидев это, Бахриддин-ака, владелец магазина, сказал: "Не делай этого!". Но замхокима сказал, что сам заведет бульдозер и снесет магазин. Бахриддин ака вынес двухлитровую баклажку с бензином и вылил его на Туймаева. Затем он поджег спичку и бросил ее в него. Туймаев загорелся. Люди сбросили его с бульдозера, стали пинками тушить на нем огонь, а Бахриддина задержала милиция", - сказал один из непосредственных свидетелей.

Власти Яккабагского района, сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры, подтвердили, что инцидент произошел 20 июля. Районная прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Сотрудник местного отделения милиции прислал фотографии Мансура Туймаева из больницы, где видно, что чиновник не получил серьезных
По словам местного чиновника, бизнесмена, который поджег чиновника, арестовали, а его сын и его жена доставлены в милицию.

Жители района говорят, что дома и магазины после инцидента 20 июля, теперь сносят сотрудники милиции.
С приходом к власти Шавкат Мирзиеева Узбекистан превратился в гигантскую строительную площадку.
По всей стране сносят тысячи домов и объектов предпринимательства. Все это происходит на фоне того, что самые дорогие места в городах и районных центрах забирают и истинных владельцев под административным давлением и насилием. А вопрос приватизации земли все еще находится в обсуждении.

В большинстве случаев население и предприниматели изгоняются на улицу, не выплачивая равноценной компенсации за их имущество, что противоречит закону.
По словам исследователя Хьюман Райтс Вотч по Центральной Азии Стива Свердлова, строительство новых зданий стало причиной самых грубых и массовых нарушений прав человека в эпоху правления Мирзиеева.
Группа активистов из социальной сети "Мы против сноса" назвала этот процесс "гуманитарной катастрофой", специально созданной в Узбекистане.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563895140
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