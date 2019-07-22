Ворух. В ходе кыр-тадж-переговоров глав МВД и Погранслужбы завязалась перестрелка. Ранен начальник кыр-погранзаставы

18:23 23.07.2019

В ходе встречи глав МВД и Пограничной службы с населением на кыргызско-таджикской границе прозвучали выстрелы.



Turmush - В ходе встречи с населением в зоне конфликта на кыргызско-таджикской границе прозвучали выстрелы, сообщает корреспондент Turmush с места событий.

По неофициальным данным, ранения получили трое граждан, в том числе начальник местной пограничной заставы. Во встрече принимали участие министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров.



В ходе встречи с населением Ак-Сая прозвучали 2-3 выстрела с таджикской стороны. У одного из военнослужащих, по предварительным данным, ранение ноги.



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Государственная пограничная служба Кыргызстана отмечает обострение обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, полномочный правительства КР в Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.



Пограничные подразделения на данном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы.

Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено. Также граждане Таджикистана перекрыли движение на дороге Исфана – Баткен. Планируется, что 23 июля состоится встреча руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.



Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщала, что жители села Аксай (КР) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие.



Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего ружья.

Автотрасса Исфара – Ворух закрыта. На месте инцидента находятся пограничные подразделения ГПС КР. Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.

По данным Turmush, после установки флагштока граждане Кыргызстана выразили недовольство, после чего таджикистанцы подвинули флагшток на свою территорию, вглубь на два метра. Граждане Кыргызстана в местности Дача установили табличку с надписью "Аксай", но граждане соседнего государства сломали ее.

Управление внутренних дел Баткенской области сообщило, что в ходе перепалки стороны начали забрасывать друг друга камнями. Ближе к 19:30, как сообщает УВД, приграничный конфликт начал обостряться - стороны начали стрелять из оружия.



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В перепалке участвовали около 40 граждан с кыргызской стороны и около 50 жителей таджикского села.

Ближе к 22:00 в приграничную местность были направлены микроавтобусы, на которых жителей привезли в город Баткен. Их разместили в здании профессионального лицея и школы. По некоторым данным, из зоны конфликта вывезли около 300 жителей.

Местная жительница рассказала, что приехала в город Баткен вместе с внуками и снохой. Дома остался ее сын, 1989 года рождения. По ее словам, во время конфликта были слышны выстрелы.

70-летняя жительница говорит, что проживает в этой местности более 50 лет. Подобного рода конфликты происходят постоянно. По ее мнению, местные власти не в состоянии решить этот вопрос.

Утром 23 июля Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что по состоянию на 7:30 обстановка характеризуется как относительно стабильная.

Перестрелка прекратилась.

В Баткенскую область вылетел председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев.