 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.07.2019
22:21  Космонавта на казнокрада. Кустанайские нацик-обормоты просят переименовать улицу Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева
22:20  КазПрезидент больше не будет назначать ректоров
22:00  Бомбардировщики России и КНР создали турбулентность на Востоке
21:47  Буржуй и рос-либераст Константин Боровой запросил полит-убежища в США
21:44  Дипломатия Трампа обернулась угрозой убийства десяти миллионов человек
21:38  В Нур-Султане открыли первый в стране "Атамекен центр" по адаптации бомжей, оралманов и мигрантов на север
20:18  Борис Джонсон - вот он, конец Великобритании, - New York Times

20:14  "Золотые визы" позволяли рос и китайским криминальным олигархам легализоваться в Англии, - Sunday Times
18:23  Ворух. В ходе кыр-тадж-переговоров глав МВД и Погранслужбы завязалась перестрелка. Ранен начальник кыр-погранзаставы
18:19  В Яккабаге (Узбекистан) предприниматель облил бензином и поджег замхокима района, приказавшего снести его магазин
17:02  Кабул потребовал от Вашингтона разъяснить слова Трампа о войне в Афганистане
16:05  Разочарование султана. Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
16:03  Цифровой терроризм - бич нашего века, - И.Дронина
15:30  Перемен! Есть ли альтернатива "либеральному" курсу рос-правительства, - А.Айвазов
15:27  Flyboard - это не по-узбекски. Дочь Мирзиеева раскритиковали за мажор-пиар сына Миромончика
15:25  Стратегическая гинекология против русских ракет, - К.Душенов
15:24  Только для своих: нового главу МВФ опять выберет Европа
15:21  Узбекская ССР: за и против. Рецензия на книгу: "Узбекистон тарихи (1917–1991), - Б.Алимджанов
15:19  Акимат Алматы показал дома людей, получавших пособия для бедных
15:08  Трамп заявил о способности выиграть войну в Афганистане за неделю. Дурачок...
14:59  Ворухский конфликт. Отряды камнеметчиков засели вдоль границы
14:51  Новым премьером Британии избран фрик и обормот Борис Джонсон
08:43  В Узбекистане рассекретили стоимость потребительской корзинки - 650 тысяч сумов ( 76 долларов) в месяц
08:40  Балаева ушла из "внутрянки", но недалеко. Последние подвижки в КазВерхах, - Д.Ашимбаев
08:32  Вьетнам ждут перемены во власти. Разболевшегося Президента Чонга сменит Ким Нган? - Г.Локшин
08:01  Хозяева мира. Как происходит согласование и управление на самом верху пирамиды, - К.Черемных
07:41  Президент Казахстана рассказал, как ему пытаются льстить. Но он - самокритичен и...
07:27  УкрВыборы выиграл Коломойский, - Олег Царев
07:24  "Мы хотим омаров!". Впервые в истории Франции президент освистан народом, - Э.Лимонов
07:20  Путин - помоги! Экс-кыр-президента Атамбаева уговорили свалить в Москву
07:15  Кой-ташские басмачи не сдаются! КирВласти запустили замМВД Каниметова парламентером в дом Атамбаева
07:12  Один убит, 10 - ранено. Таджикистан признал потери в последнем "ворухском" бою на киргизской границе
06:44  Господин Буршаков назначен главой Отдела внешней политики Администрации КазПрезидента
06:40  В друзьях у Хафтара неожиданно оказался Израиль. Ливия стала ареной борьбы между внешними спонсорами, - Р.Мустафин
00:43  Концептуальный анализ партийной системы Узбекистана
00:37  Талибы громят афган-правительственные войска в Бадгисе и Герате
00:09  Украинские выборы: бурление фекалий (поводов для оптимизма - нет)
00:04  Диктатура абсурда. Уже 2,5 миллиона немцев - трансгендеры и лесбо/педерасты
Понедельник, 22.07.2019
21:36  В Тегеране изловили и оперативно приговорили к смерти сразу 17 агентов ЦРУ
20:59  Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
19:06  Экс-глава крим-полиции Туркестанской области полковник Ондасынов получил 1,5 года л/с за связь с "пивным путчистом" Тулешовым
17:18  "Газпром" разморозил строительство заброшенного "Южного потока", - "Къ"
17:11  Ворухский флагшток.. На таджико-кыргызской границе очередной бой - есть раненые
16:39  Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами, - П.Акопов
16:34  Средняя Азия: конец эпохи многовекторности, - А.Запольскис
16:33  В Анталье мотоциклист убил Народного артиста Узбекистана, дирижера Захида Хакназарова
15:19  Аркадаг - лечится сам или навещает больную мать в Германии?
14:47  Вашингтону не так страшна РФ, как КНР, - "НГ"
14:40  Известный каз-врач Куттымуратов арестован за незаконную трансплантацию органов
13:28  Горе-снайперша Надя Савченко получила на выборах в УкрРаду 8 (восемь) голосов...
12:56  Сын Казбанкира-афериста Аблязова попал в скандальный список получателей "золотых виз"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Золотые визы" позволяли рос и китайским криминальным олигархам легализоваться в Англии, - Sunday Times
20:14 23.07.2019

22 июля 2019 г.
Редакция | The Sunday Times
"Золотые визы": министерство внутренних дел Великобритании задействовано в скандале "деньги в обмен на паспорта"
"Как показало расследование, российские и китайские миллионеры могут купить доступ к британским паспортам, воспользовавшись тем, что в рамках схемы, проводимой министерством внутренних дел Великобритании, проверки сверхбогатых соискателей проводятся некорректно", - передает The Sunday Times.

"Были сделаны видеозаписи, на которых юридические и финансовые консультанты хвастаются своей ролью в обеспечении множества "золотых виз" для иностранных клиентов-миллионеров и предлагают скрыть деликатные детали от сотрудников иммиграционной службы, такие как упоминания о принадлежности к окружению российского президента Владимира Путина и к китайским вооруженным силам", - сообщается в статье.

"Консультанты сообщили репортеру, действовавшему под прикрытием, что они помогли получить золотые визы члену семьи Кадаффи, сыну коррумпированного министра правительства Таиланда, египтянину, обвиненному в коррупции, эритрейцу с возможной причастностью к военным сделкам в Анголе, и миллионерам из Ирана и Ирака, бизнес которых пострадал от санкций, - передает The Sunday Times. - По словам одного из них, обойти антикоррупционные проверки министерства внутренних дел Великобритании "легче легкого" - он отмечает, что чиновники, проводящие проверку, являются необученными выпускниками школ, которые используют поиск в Google. Отдельные советники хвастаются едва ли не идеальной репутацией в деле помощи клиентам в этом процессе".
"Секретные съемки, проведенные The Sunday Times и передачей Dispatches телеканала Channel 4, показали, что министерство внутренних дел проводит скудные проверки в отношении состоятельных иностранцев, которые готовы заплатить 2 млн фунтов стерлингов за получение британского гражданства по схеме "золотой визы", - отмечается в публикации.

"(...) По этой схеме, согласно которой требуется инвестировать минимум 2 млн. фунтов стерлингов в британскую компанию, с момента ее инициации в 2008 году было принято более 11 тыс. человек , - сообщает газета. - Официально называемая "визой инвестора первого уровня", эта схема дает состоятельным иностранцам право жить в Великобритании и возможность позже подать заявку на полное гражданство и получение паспорта (...)".
"В рамках трехмесячного расследования The Sunday Times и Channel 4 обратились к шести фирмам, специализирующимся на инвесторских визах. Наш репортер выдавал себя за топ-менеджера из Гонконга, которому поручено обеспечить проживание в Великобритании для членов его семьи из России и Китая, - повествует газета. - Он сообщал фирмам, что один родственник переводил деньги в офшоры для ближнего круга Путина, а другой управлял технологической компанией, поставляющей детали для вооружений, используемых Народной освободительной армией Китая".
"Ни одна из фирм не проявила обеспокоенности тем, что этот руководитель предлагал скрыть семейное происхождение от министерства внутренних дел, и ему порекомендовали не разглашать полную историю. Это, как представляется, противоречит правилам министерства внутренних дел, которые требуют от заявителей на получение визы указать все, что ставит под сомнение их хорошую репутацию, и объявить о любых действиях, проводимых в интересах иностранного правительства, которые могут нанести ущерб интересам или национальной безопасности Великобритании. Некоторые консультанты утверждали, что правительство фактически передало банкам и инвестиционным фирмам ответственность за проверку заявителей на получение визы", - говорится в статье.

"В эти выходные все фирмы заявили, что это были только начальные встречи, и все фирмы провели бы комплексные юридические экспертизы, как того требуют их регуляторы, прежде чем принять решение, следует ли продолжать сотрудничество. (...) А министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что в рамках его "существенно" реформированной системы проводятся "одни из самых активных в мире проверок для получения виз для инвесторов", заключает газета, указывая, что фильм "Паспорт за 2 млн фунтов: добро пожаловать в Великобританию" (£2 Million Passport: Welcome To Britain) будет показан в понедельник в 20-00 в передаче Dispatches телеканала Channel 4.

Источник: The Sunday Times

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563902040
Новости Казахстана
- Телеграмма соболезнования по случаю кончины Генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано
- В Правительстве РК утвержден План мероприятий по исполнению поручений Главы государства, данных на расширенном заседании 15 июля 2019 года
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО "НУХ "Байтерек"
- Материалы по незаконному назначению АСП будут переданы в правоохранительные органы
- Кадровые перестановки
- О новых Правилах минимальных резервных требований
- Власти смогли разморозить из Банка Астаны меньше 5% денег проекта LRT
- Как исполняются поручения акима Алматы
- Новое руководство КазАгро рассказало, как формировались убытки холдинга
- Провожатель дела Терезы Мэй
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  