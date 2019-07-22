В Нур-Султане открыли первый в стране "Атамекен центр" по адаптации бомжей, оралманов и мигрантов на север

21:38 23.07.2019

В Казахстане дан старт проекту "Атамекен қолдау орталығы", реализация которого осуществляется Национальной палатой предпринимателей совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК, а также акиматами Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает Tengrinews.kz.



Мобильные центры занятости будут находиться в местах массового пребывания населения - возле торговых центров, рынков и вокзалов. Главная задача "Атамекен қолдау орталығы" - установить контакты и обеспечить занятость безработного населения. "Приоритет для нас в этом проекте - диалог с населением.



Очевидно, что в вопросах занятости и возможностей, которые сегодня открыты перед людьми, имеется информационный голод. Задача мобильных центров – утолить этот голод. Мы намерены не просто помочь в трудоустройстве, но и объяснить, какие инструменты существуют для того, чтобы человек нашел источник дохода, содействовать определению и раскрытию его делового потенциала", - подчеркнул заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Эльдар Жумагазиев."Этот центр - начало старта тех комплексных мер, которые мы делаем совместно с "Атамекеном" по поручению Президента и правительства.



Задача - быть ближе к народу, объяснять, какие у нас существуют программы. Главное, чтобы была доступность, информированность и ответственность", - сказал заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен.Всем обратившимся будут предлагать актуальные вакансии. Если в базе не будет подходящей вакансии, посетителям предложат получить новую профессию, записаться на курсы краткосрочного обучения в рамках государственной программы занятости "Енбек", которые проводятся на базе предприятий.Помимо этого, консультанты помогут обратившимся принять участие в проекте "Жас Касiпкер".



Безработная и самозанятая молодежь в возрасте от 18 до 29 лет сможет записаться на курсы по основам предпринимательства. Также посетители смогут принять участие в проекте "Бастау", вне зависимости от возраста получить ключевые навыки ведения бизнеса, претендовать на микрокредит, открыть или расширить свое дело. В каждом центре "Атамекен қолдау" работает консультант личностного роста, который проведет тестирование для определения наиболее подходящих профессий, подскажет, какие навыки необходимо развивать, и разработает индивидуальную карту развития.При этом сотрудники будут работать в проактивном режиме, то есть не просто принимать людей, но постоянно выходить в народ, обходить места скопления людей, предлагать инструменты поддержки в вопросах занятости.В пилотном режиме центры "Атамекен қолдау орталығы" будут действовать в трех городах страны - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Всего таких центров будет работать 30.