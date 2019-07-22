 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Буржуй и рос-либераст Константин Боровой запросил полит-убежища в США
21:47 23.07.2019

Текст: Алексей Дегтярев

Председатель партии "Западный выбор" Константин Боровой в интервью "Голосу Америки" заявил, что принял решение покинуть Россию и попросил убежища в США.
Боровой в Лос-Анджелесе подал прошение на предоставление политического убежища из-за "непрекращающейся слежки" за ним, об этом он сообщил в комментарии для "Голоса Америки".
Отмечается, что дело Борового находится на рассмотрении, глава "Западного выбора" пытается обустроиться в Соединенных Штатах с помощью друзей.

"В 2014 году, в конце года, вдруг начали твориться странные вещи вокруг меня: слежка, появлялись какие-то люди, уговаривали бизнес начать. Предлагали взять миллионы долларов, красивые девушки звонили, просто приставали. Но больше всего меня волновала слежка. Куда бы я ни пошел, за мной ехала машина", – пояснил Боровой.

Константин Боровой – депутат Госдумы 2-го созыва (1995-2000 годы), бывший председатель "Партии экономической свободы". В 2013 году вместе с Валерией Новодворской создал либеральную политическую партию "Западный Выбор".

Источник - vz.ru
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