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Бомбардировщики России и КНР создали турбулентность на Востоке
22:00 23.07.2019

Первое российско-китайское патрулирование возмутило Сеул и Токио

Совместные российско-китайские воздушные учения спровоцировали небольшой международный скандал. Самолеты Москвы и Пекина пролетели сегодня утром близ расположенных между Японией и Южной Кореей спорных островов Токто (Такэсима, с точки зрения Токио). На перехват были подняты южнокорейские истребители, сделавшие, по заявлению Сеула, предупредительные выстрелы в сторону российских самолетов. Минобороны России информацию об этом опровергло, заявив, что, "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать". В ведомстве также добавили, что действовали в соответствии с международным правом. Сразу после инцидента претензии России и Китаю предъявила Южная Корея, а затем Южной Корее и России - Япония.

Как заявили власти Южной Кореи, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в 9:01 утра по корейскому времени нарушил опознавательную зону корейской ПВО, а в 9:09 вошел в воздушное пространство Южной Кореи. В 9:12 он покинул его, а в 9:15 вышел и из опознавательной зоны. Затем, в 9:28, он вернулся в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, а в 9:33 повторно нарушил воздушное пространство страны, покинув его через четыре минуты. Поднятые по тревоге южнокорейские истребители KF-16 выпустили в сторону российского самолета 20 сигнальных ракет и сделали 80 и 280 выстрелов в ходе первого и второго нарушения.
В МИД Южной Кореи сообщили, что это первое в истории нарушение российским самолетом воздушного пространства страны.

Версия Минобороны РФ расходится с южнокорейской. "По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи",- заявили в ведомстве. Там также добавили, что никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. "Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать",- сказали в Минобороны. Что же касается зоны опознавания ПВО, то "подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".

Данная зона была в одностороннем порядке установлена властями Южной Кореи в 2013 году в ответ на создание аналогичной зоны Китаем.

Оранжевый - маршрут российского самолета. Красный - маршрут китайского самолета. Источник: Воздушные силы самообороны Японии

Также в российском ведомстве подтвердили, что полеты российской дальней авиации в этом районе проводились в рамках первого российско-китайского воздушного патрулирования "с целью развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства… а также укрепления глобальной стратегической стабильности".
С российской стороны помимо А-50У (с авиабазы Иваново) в нем участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95МС (с авиабазы Украинка в Амурской области), способных нести ядерное оружие.

С китайской стороны в патрулировании приняли участие два бомбардировщика H-6 (улучшенная версия советского Ту-16 разработки 1950-х годов), способных нести ядерное оружие. Они, по данным южнокорейской разведки, также зашли в зону опознавания ПВО Южной Кореи, но воздушного пространства страны не нарушали.

Российские самолеты пролетели вблизи островов Токто (Такэсима), из-за которых с начала XX века ведется спор между Кореей и Японией. В результате в МИД Южной Кореи были вызваны временный поверенный в делах РФ в Южной Корее Максим Волков и посол КНР в этой стране Цю Гохун. Также начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест и потребовал, чтобы Совет безопасности РФ дал оценку ситуации и принял "должные меры". К Пекину аналогичное требование предъявлено не было: его самолеты нарушили, по мнению Сеула, только зону ПВО.
Как Россия и Китай проводили совместные военные учения в прошлом году.

Сразу после Южной Кореи претензии Москве и Сеулу предъявил Токио, также претендующий на острова. "Острова Такэсима - это наша территория,- заявил глава МИД страны Таро Коно.- Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство. Это несовместимо с нашей позицией, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении". В Сеуле претензии отвергли. "Согласно международному праву, Токто исторически и географически являются нашей исконной территорией, поэтому мы не можем принять высказывания японской стороны",- сообщили в МИД Южной Кореи.
Михаил Коростиков
"Коммерсантъ" от 23.07.2019,

Источник - kommersant.ru
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