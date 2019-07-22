КазПрезидент больше не будет назначать ректоров

22:20 23.07.2019

Амир Жанузаков



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за отмену процедуры назначения ректоров национальных вузов указами президента.



"Поручил министру образования и науки Асхату Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства, -

сообщил глава государства в Twitter. -

Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется".