Космонавта на казнокрада. Кустанайские нацик-обормоты просят переименовать улицу Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева

22:21 23.07.2019

Имя Назарбаева предложили присвоить улице Гагарина в Костанае



Амир Жанузаков



Акиму Костаная поступило коллективное письмо от граждан с просьбой рассмотреть вопрос переименования улицы Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева.



На 29 июля назначены общественные слушания по данному вопросу. Об этом сообщает alau.kz.

Авторами письма выступили студенты и преподаватели колледжа автотранспорта. Их призыв разделили сотрудники Назарбаев Интеллектуальной школы, одного из крупных машиностроительных предприятий, администрации Центрального стадиона Костаная и ряда других организаций.

По словам градоначальника Кайрата Ахметова, подобные предложения от горожан поступают не впервые.