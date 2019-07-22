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|Космонавта на казнокрада. Кустанайские нацик-обормоты просят переименовать улицу Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева
22:21 23.07.2019
Имя Назарбаева предложили присвоить улице Гагарина в Костанае
Амир Жанузаков
Акиму Костаная поступило коллективное письмо от граждан с просьбой рассмотреть вопрос переименования улицы Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева.
На 29 июля назначены общественные слушания по данному вопросу. Об этом сообщает alau.kz.
Авторами письма выступили студенты и преподаватели колледжа автотранспорта. Их призыв разделили сотрудники Назарбаев Интеллектуальной школы, одного из крупных машиностроительных предприятий, администрации Центрального стадиона Костаная и ряда других организаций.
По словам градоначальника Кайрата Ахметова, подобные предложения от горожан поступают не впервые.