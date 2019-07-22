Кем был Чингисхан, - Акказ Дербисов

00:55 24.07.2019 Кем был Чингисхан? - мнение антрополога



Акказ Дербисов



Загадочная личность великого монгола всегда вызывала интерес ученых-исследователей. Еще в прошлом веке они задавались вопросом о религии, которую исповедовал Чингисхан.



В 1955 г. на страницах Numen было опубликовано эссе И. Доры Орси – миссионера и антрополога. Она исследовала верования и культы различных народов мира.



Особый интерес она проявила к Чингисхану, как к самому яркому последователю тенгрианства. Ниже приведен дословный перевод ее любопытного эссе на эту тему.



В кого верил Чингисхан?



Религия Чингисхана, великого императора монголов, про завоевания которого написано много, в большей степени должна оставаться предметом исключительно предположений.



Но предмет этот важен с точки зрения воздействия анимизма и монотеизма. Предшествовал ли монотеизм анимизму у монголов, или монотеизм существовал среди них параллельно с ним, или вообще появился из него?



Имел ли Чингисхан такие же представления о Боге, как и Тэмуджин-подросток, или в течение жизни христианство несторианского толка и ислам исподволь влияли на него, окружая его всю жизнь, хотя он их и не воспринимал?



Ведь сам хан был деистом, которого поддерживало шаманство



Каковы бы ни были религиозные верования различных кочевых племен под его командованием, сам он, вне сомнений, был человеком, объединявшим и вырабатывавшим некий общий взгляд вообще на все. Также, как он объединил разношерстные кочевые родо-племенные объединения в имперское государство.



Источниками информации для этого материала были книга русского ученого В. Я. Владимирцева "Жизнь Чингисхана" (ее перевел на английский язык граф Д. С. Мирский) и эссе Гарольда Лэмба "Чингисхан – император всех людей".



Структура кочевой цивилизации



Исследователи кочевников, изучавшие монгольские завоевания, понимают социально-общественную организацию племен во времена Чингисхана, чья работа по объединению и завоеванию привела к положению императора.



Владимирцев дает следующее пояснение: кочевые племена разделены на кланы (омуки), а они в свою очередь делятся на подкланы, или "кости" (ясун). Иногда несколько кланов могут сливаться в племена или малые народы. Племена следует называть словом "улус", а конфедерации племен – "ул". Отношения между ними такие же, как между членами семьи, семьями, членами клана и далее.



Есть два класса кочевого общества – скотоводы степей и охотники леса. Как правило, в кочевую аристократию чаще выбивались представители степных племен.



Лидеры племен и конфедераций племен звались ханами, или каганами, то есть императорами. Лесные кланы чаще руководились шаманами, то есть волшебниками, общающимися с духами. Лидеры племен из касты шаманов звались беками. После лесной элиты шел простой люд и рабы.



Кланы были экзогамны. Очень часто невест воровали или заключали брачные сделки между кланами. Кланы, заключившие подобные соглашения, обращались друг к другу "куда".



Аристократ из скотоводов



Тэмуджин был аристократом из племени скотоводов и в процессе межклановой и межплеменной борьбы за власть пережил много трудностей и приключений. Постепенно он стал Чингисханом – человеком, осознавшим свою божественную миссию стать императором всех людей и народов.



Чтобы стать человеком божественной миссии, надо самому осознать божество, которое налагает эту миссию, на Бога, правящего судьбами мира и человечества.



Если бы такое представилось возможным, было бы любопытно узнать, как разум молодого и дикого кочевника с его однозначной трактовкой божественного как "Великое небо" эволюционировал до персонификации божественного в виде Бога. Об этом было написано в первой главе свода законов "Яса".



"…Настоящим приказано верить, что есть только один Бог - создатель Неба и Земли, кто один дает жизнь и смерть, богатство и нищету, как сам того желает и кто над всем имеет абсолютную власть…"



Читая законы Чингисхана, можно склониться к мысли, что они являются результатом кристаллизации того, что накопилось у него в результате контактов с христианами несторианского толка и мусульманами.



В дополнение к своду законов "Яса" Чингисхан повелел письменно задокументировать и свои высказывания. Этот свод именуется "Белек" ("Высказывания"). К сожалению, до нас дошли только обрывки этих законов и высказываний, и то в интерпретации китайцев и мусульман.



Все началось с горы



Представляется так, что первые контакты молодого кочевника Тэмуджина с божественным вмешательством в дела связаны с горой. Однажды, прячась от врагов в горах, он услышал, что отряд его врагов из племени меркитов, который напал на земли его племени, ушел к себе.



У Тэмуджина от волнения перехватило дыхание, и он сказал:



"…Гора Буркан защитила мою ничтожную жизнь. Теперь я всегда буду приносить ей жертвы. Также будут поступать и сыновья мои, и внуки, и правнуки мои…"



Темные тайны Чингисхана



Он ослабил пояс и повесил его на шею, а также снял шапку. Он встал на колени, совершил девять поклонов и вылил на землю немного кумыса. Так монголы признавали высшие силы – для них наличие собственного пояса и шапки на голове было показателем наличия у их хозяина собственной воли и свободы.



Монголы-шаманисты в те времена славили духов света. Сегодня некоторые эксперты считают, что имя Чингис означает "дух света", а хан, совершенно понятно, - император. Имя Чингис также может быть переведено как "совершенный воин" (Cheng-cze по-китайски). Многие монголы признали Тэмуджина как посланника Неба. Он и сам верил в присутствие в своей жизни воли Вечного неба.



Посланник небес



Вечное небо (Монке Тэнгэри) для Тэмуджина было высшим божеством - выше всех богов, которым он молился. В данном случае для богов больше подойдет определение их в качестве духов или ангелов. Шаманами же считались те, кто мог контактировать и общаться с духами. В подтверждение собственной легитимности как хана Чингисхан ввел новый инструмент – шаманизм.



На Курултае 1206 г. верховный шаман монголов Кокчу объявил, что Великое небо благосклонно настроено в отношении Чингисхана и избрало его своим единственным полномочным наместником на земле. Чингисхан принял эту миссию и сказал:



"…Небо приказало мне править всеми людьми…"



Было поднято Белое знамя (Сульде), которое ко времени курултая стало официальным пристанищем духа самого Чингисхана и его клана. Это знамя защищало воинов и должно было вести их к победе. Чингисхан завоюет весь мир, потому что так повелело Вечное небо.



После кончины великого императора монголы и другие кочевники еще несколько веков верили, что знамя Сульде продолжает защищать клан Чингисхана и остается обителью его духа.



Гарольд Лэмб так пишет про него: "…Он любил подниматься на самые вершины гор, где, как он верил, живет сам Тенгри. Где закручиваются все вихри ветров и рождается гром. Он любил благоговейно растворяться в Вечном голубом небе. Молился он на четыре стороны света, откуда родом четыре ветра. "…Необъятное небо, прошу тебя, пошли мне здесь духов верхнего воздуха, а на земле пошли мне людей, чтобы помогали". И молитва работала – к Белому знамени с девятью бунчуками на поклон шли и шли люди…"



Молитвы Чингисхана



Как-то раз, готовясь к военному походу на Китай, Чингисхан на три дня изолировался от внешнего мира в своем шатре, там он непрерывно молился, все время повторяя: "Тенгри! Тенгри! Небо! Небо!".



На четвертый день он вышел на люди и объявил, что Великое небо в этот раз дарует кочевниками победу. И кочевники уверовали в свою миссию как инструмента для кары от лица высшей субстанции.



Таким образом, с учетом изложенного выше, представляется, что этот кочевник и хан всех кочевников верил в Господа единого, а также духов-хранителей, которые по сути есть ангелы. Кого-то наверняка для сравнения заинтересует вопрос, что такое было Высшее существо или субстанция для других народов, родственных кочевникам.



Возьмем, например, орочей и эскимосов. Как минимум до 20 века орочи сохранили свой языческий культ Андури. Это имя высшего божества, которому подчинены Камчанга - бог сухой земли, и Йему – бог моря.



Католический миссионер Ф. Булиард, живший среди эскимосов, в своей книге "Инук" (1953 г.) писал:



"…По древней религии, которая у них однозначно когда-то была, я сделал вывод, что Бог для них – это высшее существо, которое тем не менее расположено слишком далеко от ничтожных мирских дел. В Сибири и Монголии подобные религии есть везде. Во всех есть Шаманы как класс или каста посредников, общающихся с духами и подчиненных Высшему существу.



Слово "шаман" происходит из монгольского языка. Нет сомнений, что традиции шаманизма эскимосы перенесли за Берингов пролив с собой. Иногда, крайне размыто, они делают ссылки на некое божество Атанека, или Вождя. Но скорее всего, он недавнее изобретение этого народа…"



Атрибуты бога



Интересно, что именно Чингисхан считал атрибутами божественной власти.



"Настоящим повелевается верить, что есть только один Бог".



Но Чингисхан, чему есть масса свидетельств и фактических подтверждений, верил в духов. И мы в нашем понимании мироустройства, скорее всего, можем считать их ангелами.



Тенгри – Создатель Неба и Земли



Подобная концепция созидательной энергии Бога для кочевого общества наверняка стала великим продвижением вперед. Особенно на фоне верований других народов, включая обсужденные выше.



Бог всемогущ.



А) Он источник жизни, он дает и отбирает жизнь;



В) Он великий судья и распределитель благ. Он может дать богатство или нищету, как сам того пожелает;



С) Он решает судьбы людей и имеет абсолютную власть во всем.



Эти концепции определяют вездесущие и всезнание Бога. На основании языка и терминологии, которые использовал Чингисхан, а также с учетом его мнения, что Бог иногда мог посчитать нужным проявить некое индивидуальное отношение к кому-то из смертных, особенно в отношении судьбы самого Чингисхана.



Кому-то может показаться, будто Чингисхан думал, что Бог – это лицо, ипостась. Но при этом он не задумывался о моральных или этических аспектах Бога, просто думал: "Бог – это Бог. Он отвечает на мои молитвы". Укреплению этого поспособствовало самое первое трехдневное уединение Чингисхана в шатре для общения с Тенгри.



Философия Чингисхана



Однажды монах-францисканец Гийом де Рубрук, эмиссар Короля Франции Людовика IX, имел удачу предстать перед внуком Чингисхана. Тот сказал ему:



"…Мы, монголы, верим, что есть только один Бог. Вам Бог дал какие-то книжки, а вы в них не верите. Нам он дал волхвов, мы делаем, как предсказывают они, и живем в мире…"



Это отражает отношение монголов к шаманизму



Чингисхан ушел из жизни в год Мыши. Кочевники верят, что тело его покоится на горе Буркан-Калдан, в том месте, которое он сам наметил для себя еще при жизни. Говорят, что когда-то он здесь охотился и решил, что это хорошее место для последнего пристанища.



По следам Чингисхана: где погребен Потрясатель Вселенной?



Тем не менее места погребения Великого императора кочевников никто не нашел. Равно как и самой горы. Гарольд Ламб упоминает про гору Делигун-Булдак. Может ли это быть другим наименованием легендарной горы Буркан-Калдан?



Французский ученый Ф. Куотрмэр, переводивший труды Ями ут-Тавариха и Рашид ад-Дина, утверждает, что Чингисхан похоронен на горе Якка-Курык вблизи Урги. Но это сомнительно.



Что касается философии этого "дикаря-гения", как назвал его Гарольд Лэмб, ее можно резюмировать кратко:



"Небо приказало мне повелевать всеми народами мира" Источник - 365info.kz

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