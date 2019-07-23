Иран раскручивают на турбины, - "Къ"

07:04 24.07.2019

Mapna может поставить оборудование для "Технопромэкспорта"



По данным "Ъ", наиболее вероятным поставщиком турбин большой мощности для ТЭС "Ударная" в Тамани, которую строит находящийся под санкциями "Технопромэкспорт" (ТПЭ), станет иранская Mapna. Источники "Ъ" утверждают, что в условиях прямого запрета на покупку б/у турбин и отсутствия желания владельцев вторичного оборудования продавать его ТПЭ из-за опасения санкций, иранские машины остаются единственным вариантом для "Технопромэкспорта". Юристы же отмечают, что сделка несет риски для Mapna, которая пока не находится под санкциями США.



ООО "ВО "Технопромэкспорт"" (ООО ТПЭ, входит в "Ростех"), строящее ТЭС "Ударная" в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens. Об этом "Ъ" сообщили несколько источников на энергорынке, отмечая, впрочем, что компания пока не вышла на заключение контракта. В июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что "сегодня такие турбины можно найти на вторичном рынке или у стран-производителей, не поддерживающих санкции в отношении РФ" (цитата по "РИА Новости"). В ТПЭ также говорили, что рассматривают вторичное оборудование Siemens, General Electric, Ansaldo и китайские машины.



Но все эти варианты "нерабочие", говорит собеседник "Ъ", знакомый с планами "Ростеха", поскольку "ТПЭ не удалось выйти на договоренности - все потенциальные продавцы боятся санкций". Сейчас турбины Mapna, по словам другого собеседника "Ъ", остаются для ТПЭ единственным вариантом. Mapna как производитель турбин не находится под санкциями США, хотя они наложены на одну из ее структур Mapna Khuzestan Power Generation Company.



ООО "ВО "Технопромэкспорт"" выиграло право на строительство ТЭС в Тамани в марте 2018 года. Станция должна быть построена к 1 апреля 2021 года. Стоимость ТЭС превысит 51 млрд руб., сообщил в феврале вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Из 500 МВт общей мощности станции 10% должно составить российское оборудование.



В "Ростехе" "Ъ" сообщили, что в соответствии с условиями проведения отбора "в проекте будут применены две турбины российского производителя ОДК и две турбины по типу ГТЭ-160 с вторичного рынка".

При этом правила конкурса на строительство ТЭС в Тамани прямо запрещают применять оборудование, "ранее использовавшееся для производства электроэнергии на других генобъектах".



Таким образом, вторичный рынок ограничивается только машинами, которые еще не были установлены.

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Mapna с 2002 года базовый производитель турбин для растущей иранской электроэнергетики, также она работает в Ираке, Сирии, Пакистане, Омане и Индонезии, перечисляет старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики МШУ "Сколково" Юрий Мельников. Общее количество поставленных компанией ГТУ - около 200 штук, отмечает он. В линейке компании основная модель ГТУ - MGT-70, освоенная несколько лет назад по лицензии Siemens, ее мощность составляет 160–185 МВт в зависимости от поколения.



Сложности с подбором оборудования ТПЭ связаны с подсанкционным статусом самой компании и ее генерального директора.



В 2018 году ЕС, а затем и США расширили свои санкционные списки, включив в них лиц, связанных с перенаправлением летом 2017 года газовых турбин Siemens в Крым на проекты сооружения Балаклавской и Таврической ТЭС, которые также строил ТПЭ. Кроме того, ТЭС в Тамани тоже связана с Крымом, хоть и косвенно - ее электроэнергия будет поставляться на полуостров не по прямым контрактам, а будучи "замешенной" в общий объем, закупленный на оптовом энергорынке.

ТПЭ не будет закупать оборудование для ТЭС в Тамани напрямую. Отвечать за поставку генерирующего оборудования, шеф-надзор за монтажом и пусконаладочные работы станет петербургский "Севзапэнергомонтаж" за 9,2 млрд руб. По условиям контракта, санкции не могут стать форс-мажорным обстоятельством для поставщика оборудования.

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По сути, такая схема закупки оборудования похожа на поставку турбин Siemens в Крым. Так, в 2016 году другая структура "Ростеха" - ОАО "ВО "Технопромэкспорт"" (ОАО ТПЭ) - заявляла о намерении участвовать в первом отборе на строительство Таманской ТЭС. Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС. Эту схему ТПЭ позднее называл именно покупкой на "вторичном рынке".



Партнер юридический фирмы Borenius Артем Жаворонков полагает, что покупка турбин Mapna через "Севзапэнергомонтаж" влечет точно такие санкционные риски для продавца, как если бы ТПЭ приобретал их напрямую. Если контролирующие органы США и ЕС узнают о сделке, продолжает юрист, и придут к выводу, что в привлечении третьей стороны не было необходимости, а сделка не имела экономической выгоды, компании будут внесены в черный список. Партнер ЕМПП Мерген Дораев отмечает, что оценку рисков для Mapna сделать сложно, так как это зависит от условий лицензионного соглашения с Siemens.



Татьяна Дятел, Андрей Райский

Газета "Коммерсантъ" №129 от 24.07.2019, стр. 1