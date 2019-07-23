Историю уйгуров переписали набело. Власти Китая считают, что ислам и тюркская идентичность были им навязаны

07:08 24.07.2019

Газета "Коммерсантъ" №128 от 23.07.2019, стр. 6

Власти Китая выпустили новую "Белую книгу" о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где утверждается, что ислам - чужеродная для местных жителей религия, которую внешние завоеватели насаждали силой. Посредством этого доклада Пекин сделал еще одну попытку защитить свою политику в СУАР, где, как утверждают представители западных государств, в "лагерях перевоспитания" содержатся без суда и следствия от одного до трех миллионов человек. Китай, по словам авторов доклада, всегда был другом уйгуров и защищал их от тюркских властителей, желавших сделать их "своими рабами".

"Принятие простыми уйгурами ислама не было добровольным, оно было результатом череды войн и навязывания этой религии правящим классом,- сообщают авторы доклада.- Ислам не является ни коренной, ни единственной религией Синьцзяна". Новый документ озаглавлен "Исторические факты о Синьцзяне" и создан информбюро Госсовета КНР, подчиненным отделу пропаганды Центрального комитета Компартии. Он призван ответить на критику китайской политики в СУАР, где, по сведениям западных правозащитников, журналистов, политиков, а также экспертов ООН, в специальных лагерях содержится, по разным подсчетам, 1–3 млн человек.

По их мнению, уйгуров там содержат за проявление национальной и религиозной идентичности, а также нежелание ассимилироваться. А вот по мнению властей КНР и их союзников (включая Россию), в СУАР действуют "лагеря переподготовки и повышения квалификации", в рамках которых уйгуры, казахи, киргизы и другие представители меньшинств могут выучить язык, законы КНР и обучиться новой профессии. Китайцы, впрочем, не отрицают, что одна из задач лагерей - предотвращение распространения терроризма. В марте власти КНР выпустили другую "Белую книгу" под названием "Борьба с терроризмом и экстремизмом и защита прав человека в Синьцзяне". Там прямо указано, что лагеря являются "одним из главных лекарств от бед терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма".



В новой же "Белой книге" подробно излагается китайский взгляд на этнические и религиозные корни уйгурского этноса. По мнению авторов, уйгуры не имеют никакого отношения к тюркам (ученые других стран традиционно относят их к тюркским народам на основании общности фенотипа, языка, обычаев и так далее), а наоборот, страдали от них на протяжении своей ранней истории и до X века часто отбивали атаки тюркских племен с помощью благоволивших уйгурам китайских властителей. Сообщается также, что государства Восточный Туркестан, восстановления которого жаждут уйгурские сепаратисты, никогда не было: сам термин был придуман в XIX веке западными учеными и впоследствии использовался "в качестве политического инструмента антикитайскими силами, стремящимися расколоть страну".



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Наиболее подробно в новом документе освещается религиозный вопрос. По мнению авторов, ислам был навязан уйгурам силой тюркскими завоевателями, а коренные религии региона - шаманизм, буддизм и даже зороастризм. Более того, уйгурский ислам вобрал в себя большое количество местных верований, например, поклонение не только Аллаху, но и мавзолеям известных людей. Воинственный же ислам, как сообщается в докладе,- продукт 1970–1980-х годов. "Прикрываясь религией, религиозные экстремисты распространяли идеи теократии, религиозного превосходства, "борьбы с язычниками" и "джихада",- сообщается в "Белой книге".- Борьба с терроризмом в Синьцзяне - это борьба справедливости и цивилизации с варварством и злом".



Для китайских "Белых книг" в целом нехарактерно прямое искажение истории, считает доцент Уральского федерального университета Дмитрий Желобов. "Исторические факты подаются такими, какими они признаны в мировой науке,- сообщил он "Ъ".- Однако подбираются и интерпретируются они таким образом, что создается выгодное властям КНР восприятие истории читателем". Господин Желобов также отметил, что оба исторических нарратива - как пекинский ("территория Синьцзяна всегда была неотъемлемой частью Китая"), так и уйгурских сепаратистов ("китайцы оккупировали Восточный Туркестан") - искажают действительность, каждый в свою сторону.



Напомним, на прошлой неделе 22 государства написали коллективное письмо в Совет по правам человека ООН, в котором призвали Китай прекратить свою нынешнюю политику в СУАР. В ответ Китай мобилизовал 37 своих сторонников (включая Россию, Саудовскую Аравию, Кубу и другие страны), которые подписались под ответным китайским письмом, защищающим методы работы властей КНР.

Михаил Коростиков