Трудовые мигранты возвращаются в РФ, - А.Комраков

07:10 24.07.2019

Более 60% иностранных соискателей работы остаются на нелегальном положении



Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС обнаружили аномальный, самый большой за 10 лет приток мигрантов в Россию в первые четыре месяца 2019 года. Сами ученые считают, что причина может заключаться не в мигрантах, а в системе их учета, так как в 2018 году регистрировался самый низкий за многие годы миграционный прирост населения. Эксперты подтверждают: по уровню информационных систем учета мигрантов Россия находится в каменном веке, что позволяет 64% приехавших в РФ на работу оставаться в тени.



Миграционный приток населения в Россию в январе–апреле обновил максимум за 10 лет и составил 98 тыс. человек, такая динамика является аномальной, говорится в свежем "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.



"В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения России резко увеличился – с 57,1 тыс. человек в январе–апреле 2018 года до 98 тыс. в январе–апреле 2019 года. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну – 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось", – говорится в документе.



По мнению авторов, динамика числа прибывших в начале года "выглядит аномальной". Никогда за последние 10 лет в начале года такого прироста не было. На приведенном в "Мониторинге" графике видно, что обычно годовые пики прироста приходились на четвертый квартал. Но в 2019-м начало года по этому показателю почти сравнялось с абсолютными рекордами четвертых кварталов 2014 и 2017 годов.



Миграционный прирост увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ, – на 57,4%. Из крупных миграционных партнеров России больше всего увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной, а с Белоруссией и Молдавией – сократился. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения, говорится в "Мониторинге".



Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара отмечают, что на 1 июня 2019 года в РФ находились 4,4 млн трудовых мигрантов – тех, кто указал в графе "цель приезда" работу по найму (в 2018-м на эту же дату было 4,2 млн). При этом на руках у трудовых мигрантов было 1,7 млн действительных разрешений на работу и патентов, еще чуть более 1,1 млн человек – это граждане стран – членов ЕАЭС, которые имеют право работать без таких документов. Получается, что 64% трудовых мигрантов работают нелегально.



Эксперты отмечают "забуксовавший" процесс легализации трудовых мигрантов: общее число оформленных разрешительных документов выросло за первые пять месяцев только на 2%, тогда как в 2017–2018 годах в этот же период показатель увеличивался на 8–10%.

97% трудовых мигрантов – выходцы из стран СНГ. По сравнению с 2018 годом больше всего выросла трудовая миграция из стран Средней Азии, а заметно снизилась – из Молдавии и Украины.



Ученые считают, что причина резкого роста прибытий может заключаться в недоучете их в 2018 году, когда миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы. "Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции, предпринятой в текущем году", – рассуждают они.



Резкий прирост числа мигрантов вызывает интерес не только специалистов и статистиков. В крупных и не очень городах России гости все активнее занимают рабочие места, причем не только в торговле, транспорте и строительстве. Заметно, что бригадами иностранцев в сфере ЖКХ, например, часто командуют уже их соотечественники, продвинувшиеся по карьерной лестнице.

В 2018 году казалось, что Россия теряет свою привлекательность, а отечественный рынок труда оказался под угрозой из-за внешних и внутренних проблем. Тогда эксперты Института Гайдара и РАНХиГС фиксировали самый низкий приток мигрантов за всю историю постсоветской России, а из страны стали уезжать в 10 раз больше людей, чем это было в нулевые. По сравнению с 2014 годом в России на миллион человек сократилась численность мигрантов, приезжающих в страну на временную работу – всего в 2018 году в России работали около 10 млн иностранцев (см. "НГ" от 09.01.19). В связи с резким обвалом рубля поток трудовых мигрантов уменьшился вдвое по сравнению с 2014-м.

В недавнем интервью СМИ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова говорила, что ее ведомство отмечает незначительное снижение миграционного потока, связанное с возвращением к "штатным" показателям, а не снижением миграционной привлекательности России.

"Учитывая произошедшие события в Украине и Донбассе, миграционный поток в нашу страну в 2014 году значительно превысил показатели предыдущих лет. Так что можно сказать, что в настоящее время ситуация просто выровнялась", – пояснила Казакова.



Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев не согласен с данными "Мониторинга" о том, что доля нелегальных мигрантов в России растет: "На мой взгляд, предпринимаемые властями меры дают эффект, и эта доля скорее или сокращается, или эти люди уезжают. Оценка доли нелегальных мигрантов – очень сложный процесс, они потому и нелегалы, что нигде не регистрируются".

По мнению эксперта, изменение объемов миграционных потоков необязательно связано с изменением ситуации в России. "Россия продолжает оставаться привлекательным трудовым рынком. Нужно учитывать ситуацию и в странах-донорах. Если где-то она ухудшилась, это и могло привести к увеличению потока в РФ. Например, значительная часть мигрантов из Украины пытались устроиться на работу в Европе, но условия для них там оказались тяжелыми, и они вернулись в РФ", – сказал "НГ" Григорьев.

Экс-заместитель главы ФМС, председатель фонда "Миграция 21 век" Вячеслав Поставнин не считает, что рынок труда России для мигрантов внезапно стал более интересен до такой степени, что прирост их численности в первом квартале 2019 года превысил даже показатели первого квартала 2014 года и что они даже почти сравнялись с рекордными пиками прироста четвертых кварталов 2014 и 2017 годов.



"Никакого резкого роста экономика России в последние годы не показывает, более того, по заявлению экспертов, она находится в состоянии стагнации. Следовательно, речь о работе механизмов учета и легализации мигрантов", – сказал "НГ" Поставнин. По словам эксперта, в прошлом году ужесточились правила постановки на миграционный учет, была запрещена постановка на учет по адресу юридического лица. "За год новая система отстроилась, но, к сожалению, она, видимо, имеет коррупционную природу, вследствие этого, по нашим данным, миграционный учет на 90% – фиктивный", – считает Поставнин.



Эксперт напоминает, что максимум легализованных трудовых мигрантов был достигнут в 2014 году, поскольку действовали достаточно простые правила получения патентов, которые значительно дешевле, чем в настоящее время (сегодня патенты на работу обходятся в 30–60 тыс. руб.). "Сейчас это сложный и дорогой процесс и достаточно длительный. Одновременно патент перестал быть надежной защитой мигранта, то есть его значение резко девальвировалось. Кроме того, логистика многофункционального миграционного центра в подмосковном Сахарове достигла предельной пропускной способности", – говорит Поставнин.



По его мнению, во многом все это следствие отсутствия сколько-нибудь современной информационной системы по учету иностранных граждан. "По сравнению с системами, действующими в развитых странах, мы находимся в каменном веке. Так что данные о резком приросте мигрантов почему-то именно в первом квартале 2019 года выглядят странно", – заключает эксперт.



Анатолий Комраков

23.07.19