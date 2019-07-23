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Промышленность Сирии пускают под откос. осстановлению страны мешают оккупационные войска и сепаратисты
07:12 24.07.2019

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
23.07.19

Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и другие незаконные вооруженные формирования (НВФ) приступили в Сирии к осуществлению крупных терактов на промышленных и транспортных объектах страны. В понедельник в провинции Хомс между населенными пунктами Аль-Феджва и Аль-Бусейра они взорвали железнодорожные пути и пустили под откос товарный состав, следовавший на фосфатный рудник Хнейфис. В результате пожара принесен значительный материальный ущерб электровозу и локомотивной бригаде, а транспортировка фосфатов на переработку и экспорт парализована.
До этого случая 14 июля там же, в провинции Хомс, боевики вывели из строя трубопровод, который соединял месторождение "Эш-Шаер" с газоперерабатывающим заводом "Эбла".

А 22 июня неизвестные террористы взорвали пять линий подводных нефтяных трубопроводов, идущих в прибрежных водах Сирии из Тартуса на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе (подробнее см. "НГ" от 08.07.19). В немалой степени именно эти случаи влияют на энергетический кризис в Сирии, который продолжается до сих пор. Затруднена работа промышленных предприятий, производящих удобрения и осуществляющих газо – и нефтепереработку.

Добыча и переработка фосфатов, а также нефти и газа – это одни из немногих отраслей промышленности Сирии, доходы от которых пополняют бюджет страны. Восемь лет назад, то есть до начала гражданского конфликта, Сирия входила в пятерку крупнейших экспортеров фосфатов (это сырье для производства фосфорных удобрений). На двух расположенных неподалеку от Пальмиры месторождениях "Эш-Шаркия" и "Хнейфис" тогда, по данным Forbes.ru, добывалось около 3,5 млн т фосфатов, из которых 3 млн т отправлялось на экспорт. Добыча фосфатной руды на сирийских месторождениях прекратилась в мае 2015 года – после захвата их отрядами ИГ. Лишь в 2017 году они были освобождены. И тогда же российская кампания "Стройтрансгаз" (принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко) по договору с Дамаском начала работы по их восстановлению, одновременно был восстановлен в Хомсе и завод по производству минеральных удобрений.

Много лет, во время гражданской войны, "Стройтрансгаз" был единственным известным российским инвестором в Сирии. Компания построила и ввела там в эксплуатацию в 2009 году газоперерабатывающий завод (ГПЗ-1 – "Эбла") и трубопроводы, соединяющие его с месторождениями Пальмиры. Аналогичный ГПЗ-2 мощностью 1,3 млрд куб. м в год вот уже более шести лет с перерывами строится в окрестностях города Ракки, находящегося под оккупацией сил коалиции во главе с США. Судьба ГПЗ-2 пока неизвестна. В то же время ГПЗ-1 играет важную роль в энергетическом обеспечении страны. А возможность производить на нем сжиженный газ помимо внутреннего потребления дает шанс продажи его на экспорт. Но пока это запрещено санкциями Евросоюза. ГПЗ-1 и идущие к нему трубопроводы не раз были объектами диверсий со стороны НВФ. Последняя такая диверсия, которая способствовала сбою в поставках электроэнергии от газовой электростанции, произошла на газопроводе, как сообщалось выше, 14 июля.

В то же время экспорт фосфатной руды и удобрений из Сирии не подпадает под санкции Евросоюза, и от него режим Башара Асада может получать доход. Но ИГ и другие оппозиционные группировки, враждебные Дамаску, этому препятствуют.

Сирийские официальные источники и СМИ считают, что к диверсиям на промышленных и транспортных объектах Сирии причастны НВФ, которых негласно спонсируют США. "НГ" уже писала (см. номер от 12.07.19), что террористические НВФ обучаются и снабжаются оружием со стороны США. Турецкое государственное информационное агентство Anadolu также информирует о том, что США на своей военной базе Ат-Танф "возобновили подготовку радикалов Сирийской свободной армии". Военная база Ат-Танф находится всего в нескольких десятках километров от тех мест, где происходят диверсии на трубопроводах и транспортных путях в провинции Хомс.

Заметим, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии, они остаются там и вместе с частными военными компаниями продолжают играть важную роль в поддержании оппозиционных режиму в Дамаске сепаратистских органов власти. В то время как в Анкаре в настоящее время спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри ведет переговоры с турецким руководством о дальнейших действиях в борьбе против террористов, в самой Сирии глава Центрального командования США генерал Кеннет Макензи встретился с заклятыми врагами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из состава Сирийских демократических сил (СДС).

Основу СДС, как известно, составляют курдские отряды, которые в Анкаре считают террористическими. Чтобы создать против них заслон, Турция требует от США разрешить ей создание безопасной зоны на востоке Евфрата шириной 40 км, уходящей в глубь территории Сирии. Судя по результатам последних переговоров Джеймса Джеффри с турецкими представителями, к консенсусу они не пришли. Вашингтон продолжает защищать курдов, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что если Анкаре не удастся договориться с США о создании зоны безопасности вдоль сирийской границы, то она "начнет военную операцию в Сирии". При этом, на какую глубину хотят действовать турецкие войска в Сирии, глава МИД Турции не сказал. Но о серьезности таких намерений свидетельствуют сообщения о том, что Турция продолжает концентрировать свои войска у северных границ Сирии, которые сейчас контролируют силы СДС и США.

Турецкие источники утверждают, что курдские боевики патрулируют границу с Турцией в районе города Рас Аль-Эйн под флагом Соединенных Штатов. По мнению источника, курды пытаются запугать турецкую сторону, имитируя присутствие американских военных в районе возможной операции армии Турции.

Таким образом, напряженная обстановка в Сирии сохраняется. Укреплению власти Башара Асада мешают не только оккупационные силы и контролируемые ими НВФ, но и реальные действия боевиков, стремящихся до конца подорвать промышленный потенциал страны и посеять там очередную гуманитарную катастрофу. При этом Москва остается как бы единственным и надежным помощником режима Асада. И она помогает Дамаску не только в военном плане. По утверждению чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирии Александра Ефимова, "несмотря на фактор экономической изоляции и давления на Сирию извне, Москва и Дамаск прилагают активные и, главное, результативные усилия по развитию двустороннего материального сотрудничества". Это, по его словам, видно на показателях товарооборота, который по сравнению с предшествующим годом увеличился на 42% и составил в 2018 году 401,4 млн долл. Посол рассказал, что Россия внесла 1 млн долл. в бюджет Службы ООН по разминированию и ее миссии в Сирии. "В мае этого года был запущен проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по восстановлению сельского хозяйства в провинции Алеппо, на что нами было выделено 3 млн долл. Отдельно прорабатывается прямая поставка правительству САР 100 тыс. т пшеницы в качества безвозмездного дара от России", – отметил Ефимов.

Источник - ng.ru
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