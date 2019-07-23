 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пролив. Танкеры. Война? - Владислав Шурыгин
07:16 24.07.2019

в Ормузском проливе Ираном были задержаны два британских танкера

19 июля в Ормузском проливе Ираном были задержаны два британских танкера.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил: "Мы говорим о двух судах. Первое - это танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, танкер был окружен четырьмя кораблями и двумя вертолетами. Ему пришлось изменить курс, он направился в воды Ирана. Второй танкер - Mesdar, следовавший под флагом Либерии, но он тоже под командованием Великобритании, и он также был окружен десятью катерами".
Британская сторона назвала задержание танкеров актом агрессии. В свою очередь, иранское агентство ISNA опубликовало заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), согласно которому британский танкер арестовали "из-за несоблюдения международного законодательства".

По словам Эрика Ханнелла, главы компании Northern Marine Management, которой принадлежит Stena Impero, всего на борту танкера находятся 23 моряка. Помимо троих россиян, это граждане Индии, Латвии и Филиппин. "Сообщений о травмах не поступало. Мы поддерживаем тесный контакт с властями Великобритании и Швеции, чтобы разрешить эту ситуацию", - было сказано в сообщении.

Почти сразу задержание Stena Impero связали с аналогичным задержанием 4 июля патрульными силами Гибралтара (принадлежащего Великобритании) иранского танкера Grace I, заподозренного в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. Тогда же власти Ирана пообещали ответить на эти действия.

Конечно, не обошлось и без "русского следа". Газета Sunday Mirror сообщила о том, что британские спецслужбы проверяют Россию на причастность к задержанию Ираном танкера Stena Imperio. Источники издания утверждают, что Россия располагает технологиями для подавления и изменения данных GPS, поэтому русские могли сбить судно с курса и направить его в территориальные воды Ирана. МИД РФ никак не прокомментировал этот бред.

Инцидент со Stena Impero - это уже второе задержание танкера иранцами в июле. 14 июля был взят под контроль танкер Riah, шедший из ОАЭ под флагом Панамы. Танкер пропал с экранов радаров и перестал отвечать на запросы, несколько дней о его судьбе было ничего не известно. Наконец, один из членов его экипажа связался со своей семьей и сообщил, что танкер находится в Иране. Иран признал факт нахождения танкера в своих водах, но представитель МИДа Сейед Аббас Мусави сообщил, что это связано с техническими проблемами, возникшими на борту Riah, после чего иранские ВМС, в соответствии с международными нормами морского права, оказали помощь судну в своих территориальных водах.
Ранее, 13 июня в Персидском заливе неизвестными были обстреляны еще два танкера: шедший в Японию Kokuka Courageous и Front Altair, зарегистрированный на Бермудах.

Такая танкерная война вызывает все больше опасений у экспертов, которые справедливо опасаются, что "холодное" противостояние может перерасти в полномасштабный военный конфликт. Тем более, что уже появились и первые жертвы - пока, к счастью, не человеческие. 20 июня над Ормузским проливом Ираном в своем воздушном пространстве был сбит тяжелый беспилотный летательный аппарат США RQ-4A Global Hawk ("Глобальный ястреб") стоимостью 220 миллионов долларов. Центральное командование США подтвердило время и общее место атаки, но настаивает на том, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве.

Понятно, что таким образом Иран демонстрирует свой военный потенциал и готовность полностью заблокировать движение по Ормузскому проливу - главной нефтяной артерии Ближнего Востока. Возможно, в условиях вновь введенных антииранских санкций эта игра мускулами - попытка оказать давление на США и вернуть Вашингтон за стол переговоров. Но она же может быть использована американцами как повод для нанесения ударов по Ирану.
Согласно последней информации, танкер Stena Impero освобожден. Это решение связывают с тем, что в составе его экипажа находились трое россиян, и в Тегеране не захотели обострять отношения с Москвой, которая сегодня является стратегическим союзником Исламской Республики не только на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе.

Владислав Шурыгин 23 июля 2019

Источник - zavtra.ru
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